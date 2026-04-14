martedì 14 Aprile 2026

Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera

Prende il posto di Paolo Barelli. Da Tajani gli auguri di buon lavoro

di Emanuele NuccitelliData pubblicazione: 14-4-2026 ore 22:14Ultimo aggiornamento: 14-4-2026 ore 22:15

ROMA – Enrico Costa è stato eletto per acclamazione nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. Prende il posto di Paolo Barelli.

“Ringrazio Paolo Barelli per il lavoro svolto alla guida dei deputati di Forza Italia. Concreto, leale, efficiente, ha sempre lavorato nell’interesse del partito, senza personalismi, contribuendo alla crescita consistente del gruppo parlamentare e dei consensi che Forza Italia ha avuto dalle elezioni europee in poi. Il suo lavoro sarà ancora prezioso per il futuro del nostro movimento”, il commento del ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani.
“A Enrico Costa, neo Presidente del Gruppo FI Camera, certo della sua esperienza, delle sue capacità e competenze, faccio i migliori auguri di buon lavoro. Politico che conosco da molti anni, sono convinto che guiderà con serietà e determinazione i deputati di Forza Italia di cui mi onoro di far parte”, conclude.

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