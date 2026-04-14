ROMA – “È accaduta una cosa gravissima. Voglio esprimere la nostra più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest’Aula, per l’attacco del Presidente Donald Trump alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone“. Lo dice la leader del Pd Elly Schlein intervenendo alla Camera.

“Siamo avversari in quest’aula, ma siamo tutte e tutti cittadini italiani e rappresentanti degli italiani e non accetteremo attacchi o minacce al Governo e al nostro Paese. Chiediamo su questo davvero una condanna unanime”, sottolinea la dem.

“Voglio dire che l’Italia è un Paese libero e sovrano e che la nostra Costituzione è chiara. L’Italia ripudia la guerra“, dice ancora la leader del Pd.