martedì 14 Aprile 2026

Mattarella: “Senza auto ironia i potenti diventano imbarazzanti”

Pur senza nominare esplicitamente Donald Trump, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia un monito contro "il potere che può inebriare"

di Antonio BravettiData pubblicazione: 14-4-2026 ore 18:54Ultimo aggiornamento: 14-4-2026 ore 18:54

ROMA – Se facessero uso di un po’ di “auto ironia” i “potenti della terra” eviterebbero ogni tanto di coprirsi di “imbarazzo”. Pur senza nominare esplicitamente Donald Trump, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia un monito contro “il potere che può inebriare”.

Ricevendo al Quirinale gli studenti e le studentesse delle scuole di giornalismo, il capo dello Stato dice: “Anni fa un ragazzo mi chiese: ‘Come si fa a resistere alle tentazioni del potere?‘ Il potere può in effetti inebriare e far perdere l’equilibrio. Ci sono due antidoti: uno istituzionale, l’equilibrio dei poteri e il secondo è un’alta capacità di auto ironia“.
Poi, aggiunge: “L’auto ironia è preziosa. Se i cosiddetti potenti della terra ne facessero uso, anche in piccole dosi, tutto il mondo ne gioverebbe e loro stessi eviterebbero difficoltà e motivi di imbarazzo”.

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