Caso Almasri, sì allo ‘scudo’ per Bartolozzi: la Camera dà il via libera al conflitto di attribuzione

ROMA – Via libera della Camera alla proposta di elevazione di un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale nei confronti del Tribunale ordinario di Roma – Collegio per i reati ministeriali e nei confronti della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale. Si tratta del voto sullo ‘scudo’ per l’ex capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusy Bartolozzi per la vicenda Almasri. L’ok della Camera è avvenuto per 47 voti di differenza. L’opposizione aveva chiesto il voto segreto, ma la presidenza non ha accolto la richiesta.

D’ORSO (M5S): SU SCUDO A BARTOLOZZI INDECENTE VIOLAZIONE DEL DIRITTO

“Chiedendo il voto segreto sul caso Bartolozzi noi delle opposizione stiamo dando a voi della maggioranza la libertà di sottrarvi all’ennesima violazione del diritto e al disagio di dover mettere la faccia su un voto che è l’ennesimo abuso di questa maggioranza. Sapete benissimo che non c’è una sola norma che vi autorizza a sollevare il conflitto di attribuzioni per scudare Giusi Bartolozzi. Quasi quindici milioni di cittadini hanno detto chiaramente no alla vostra arroganza e al vostro amichettismo, al vostro desiderio di impunità e al vostro delirio di onnipotenza. Ma non l’avete capito. Scudare Giusi Bartolozzi è l’ennesima indecente violazione del diritto, ma va bene così perché andrete nuovamente a schiantarvi come al referendum“. Così in aula alla Camera la deputata M5S Valentina D’Orso, capogruppo in commissione Giustizia.

BRAGA: DESTRA TUTELA I SUOI, SVILISCE ISTITUZIONI E FAVORISCE OPACITÀ

“La decisione della maggioranza di salvare Giusi Bartolozzi, nonostante le gravi ombre legate alle false dichiarazioni sulla vicenda Almasri è un segnale preciso: quando si tratta di tutelare i propri, la destra sceglie ancora una volta la chiusura invece della trasparenza e della responsabilità. Quella di aver rimpatriato un torturatore accusato di crimini contro l’umanità. Così non si fa giustizia e si mina il principio di uguaglianza davanti alla legge. Un altro triste capitolo del modo in cui la destra svilisce le istituzioni favorendo logiche di potere e opacità“. Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.

GIACHETTI (IV): CONFLITTO SERVE PER NON ANDARE FINO IN FONDO

“Il cuore politico del conflitto di attribuzione è che la maggioranza sta cercando in tutti modi di evitare che qualcuno possa chiedere conto della vicenda Almasri”. Lo ha detto Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, nel corso della dichiarazione di voto sulla richiesta di sollevare un conflitto di attribuzioni per il caso di Giusy Bartolozzi.

“Questa vicenda, oltre che tecnica, ha un grande valore politico. E ce l’ha non solo per quello che è accaduto, per la confusione scoppiata in Aula quando si è trattato di spiegare che cosa era successo e per le conseguenze che arrivano dalla Cpi. Ce l’ha anche perché sapete bene che se una sola persona viene chiamata a rispondere, il castello crolla. Se oggi Giusy Bartolozzi, quella secondo cui la magistratura è un plotone d’esecuzione, torna a farne parte in virtù di una proroga della legge Cartabia, lo fa perché, in quanto magistrato, il conflitto che la riguarda non potrà più essere sollevato a Roma ma a Perugia. Insomma, la vicenda scotta e la maggioranza mette in campo qualunque artificio per non andare fino in fondo”, conclude.