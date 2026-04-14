VIDEO| TonyPitony e i Neri Per caso cantano “Thriller” di Michael Jackson: la performance da “brividi” al GialappaShow

ROMA – Una performance da “brividi”. TonyPitony e i Neri Per Caso, con la compositrice Ginevra Nervi, hanno regalato al pubblico della GialappaShow la loro personale versione di “Thriller” di Michael Jackson.
Nella puntata in onda ieri 13 aprile su Tv8, il cantante – reduce dall’esibizione con Ditonellapiaga a Sanremo 2026 – e il gruppo hanno sospreso i telespettatori con la loro versione del brano che ha visto anche la partecipazione di Matilda De Angelis, conduttrice della serata accanto al Mago Forrest. L’attrice ha intepretato il monologo finale in inglese.
TonyPitony – artista in ascesa con 106 milioni di streaming complessivi nell’ultimo anno e più di 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify – è poi tornato sul palco per esibirsi con Carlo Amleto in uno swing dal sapore siciliano, in omaggio alle loro radici.
TONYPITONY IN TOUR
TonyPitony canterà ancora per i fan in una lunga serie di concerti che lo aspettano: sarà l’unico cantante italiano che si esibirà da headliner durante dell’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca-Cola, uno dei festival più importanti d’Europa. L’appuntamento con il suo CONCERTONY è per venerdì 4 settembre all’Ippodromo Snai San Siro.
Il suo tour “Teletony” ha registrato 23 date sold out tra Italia ed Europa, con oltre 20.000 biglietti venduti e il primo Fabrique di Milano esaurito in sole 8 ore. Anche la tournée estiva nei principali festival italiani ha già superato 130.000 biglietti venduti.
- 29 maggio 2026 – Roma @ Spring Attitude Festival // SOLD OUT
- 31 maggio 2026 – Lecco @ Nameless
- 5 giugno 2026 – Cortona @ Stadio Comunale Santo Tiezzi
- 6 giugno 2026 – Parma @ Parma Tatoo Nerd Festival
- 11 giugno 2026 – Milano @ Circolo Magnolia // SOLD OUT
- 18 giugno 2026 – Casalgrande (RE) @ Mosa Festival
- 19 giugno 2026 – Zero Branco (TV) @ Villa Guidini
- 20 giugno 2026 – Udine @ Castello di Udine // SOLD OUT
- 22 giugno 2026 – Udine @ Castello di Udine // SOLD OUT
- 25 giugno 2026 – Ferrara @ Ferrara Summer Festival
- 25 giugno 2026 – Perugia @ L’Umbria che spacca // SOLD OUT
- 30 giugno 2026 – Firenze @ Visarno Arena
- 1 luglio 2026 – Collegno (TO) @ Flowers Festival // SOLD OUT
- 2 luglio 2026 – Legnano @ Rugby Sound // SOLD OUT
- 3 luglio 2026 – Cremona @ Tanta Robba Festival // SOLD OUT
- 5 luglio 2026 – Pescara @ Terrasound
- 10 luglio 2026 – Cosenza @ Rendano Arena
- 11 luglio 2026 – Bari @ Fiera del Levante
- 15 luglio 2026 – Bologna @ Sequoie Music Park // SOLD OUT
- 16 luglio 2026 – Vicenza @ Jamrock Festival // SOLD OUT
- 17 luglio 2026 – Collegno @ Flower Festival // SOLD OUT
- 20 luglio 2026 – Cagliari @ Fiera di Cagliari
- 21 luglio 2026 – Sassari @ Abbabula Festival
- 23 luglio 2026 – Genova @ Balena // SOLD OUT
- 24 luglio 2026 – Pisa @ Pisa Summer Knights
- 25 luglio 2026 – Caserta @ Caserta Summer Festival
- 30 luglio 2026 – Catania @ Villa Bellini // SOLD OUT
- 31 luglio 2026 – Ragusa @ Castello di Donnafugata
- 1 agosto 2026 – Bagheria (PA) @ Piccolo Parco Urbano // SOLD OUT
- 3 agosto 2026 – Bagheria (PA) @ Piccolo Parco Urbano // SOLD OUT
- 7 agosto 2026 – Bellaria Igea Marina @ Beky Bay
- 8 agosto 2026 – Senigallia @ Mamamia
- 9 agosto 2026 – Termoli @ Arena del Mare 42° 15°
- 11 agosto 2026 – Gallipoli @ Parco Gondar
- 12 agosto 2026 – Messina @ Mish Mash
- 13 agosto 2026 – Catania @ Villa Bellini
- 27 agosto 2026 – Romano D’Ezzelino (VI) @Ama Music Festival
- 29 agosto 2026 – Roma @ Cavea Auditorium Parco della Musica