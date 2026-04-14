VIDEO| TonyPitony e i Neri Per caso cantano “Thriller” di Michael Jackson: la performance da “brividi” al GialappaShow

ROMA – Una performance da “brividi”. TonyPitony e i Neri Per Caso, con la compositrice Ginevra Nervi, hanno regalato al pubblico della GialappaShow la loro personale versione di “Thriller” di Michael Jackson.

Nella puntata in onda ieri 13 aprile su Tv8, il cantante – reduce dall’esibizione con Ditonellapiaga a Sanremo 2026 – e il gruppo hanno sospreso i telespettatori con la loro versione del brano che ha visto anche la partecipazione di Matilda De Angelis, conduttrice della serata accanto al Mago Forrest. L’attrice ha intepretato il monologo finale in inglese.

TonyPitony – artista in ascesa con 106 milioni di streaming complessivi nell’ultimo anno e più di 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify – è poi tornato sul palco per esibirsi con Carlo Amleto in uno swing dal sapore siciliano, in omaggio alle loro radici.

TONYPITONY IN TOUR

TonyPitony canterà ancora per i fan in una lunga serie di concerti che lo aspettano: sarà l’unico cantante italiano che si esibirà da headliner durante dell’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca-Cola, uno dei festival più importanti d’Europa. L’appuntamento con il suo CONCERTONY è per venerdì 4 settembre all’Ippodromo Snai San Siro.

Il suo tour “Teletony” ha registrato 23 date sold out tra Italia ed Europa, con oltre 20.000 biglietti venduti e il primo Fabrique di Milano esaurito in sole 8 ore. Anche la tournée estiva nei principali festival italiani ha già superato 130.000 biglietti venduti.