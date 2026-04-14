Giulia Michelini a Belve: “La gente dice che sono pazza. Un figlio a 19 anni? Senza di lui mi sarei persa”

ROMA – Questa sera, martedì 14 aprile, torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani e giunto alla settima stagione: appuntamento in prima serata, ogni martedì alle 21.20. Gli ospiti della puntata insieme a Giulia Michelini sono Carlo Conti e Francesco Chiofalo.

Michelini si racconta in un’intervista vibrante e irresistibile tra ansie, paure, droghe, un figlio arrivato presto, crisi attoriali e amore e repulsione per il ruolo che l’ha resa celebre in una fiction tv. Michelini non si nasconde davanti alle di domande di Fagnani e restituisce un ritratto intimo, ricco anche di ironia e momenti esilaranti.

Non mancano i momenti di commozione quando Michelini racconta della decisione di diventare madre a diciannove anni, Fagnani chiede: “Lei va per interrompere la gravidanza poi invece decide di tenerlo. Posso chiederle cosa l’ha convinta?” L’attrice emozionata: “Non mi voglio commuovere. Senza di lui mi sarei persa”.

Giulia Michelini è irresistibile a Belve, un’intervista in cui l’attrice divertita non si risparmia: “La gente dice che so pazza!”. Quando la Fagnani a proposito di droghe le domanda: “Lei ha detto: alla luce di una recente esperienza, diciamo orientale, sono sempre più convinta che la vita vera non sia sui red carpet di Venezia, ma altrove. Ma era un viaggio lisergico o proprio un viaggio orientale?” e Michelini: “Ho fatto quest’esperienza curativa della ayahuasca tre volte, mannaggia a me, ho pianto otto ore di fila, ho avuto le visioni…” e prosegue “Andiamo insieme?”. “Chissà che vediamo insieme” chiosa Fagnani divertita e la Michelini punzecchia: “Eh i mostri proprio!”

E sulla domanda di Fagnani: “Ma lei è dentro o fuori dal circoletto?” la Michelini esplode: “Ma io sto fuori come una sedia a sdraio!”

Momento esilarante quando alla domanda di Fagnani sul difetto più sgradevole Michelini non si trattiene: “Spesso rutto!”. “Ma è autoindotto?” domanda la giornalista e l’attrice scherza “è liberatorio viene proprio su da sè, a volte mi sveglio la mattine e ahhhh”. “Liberata!” scherza Fagnani che continua “Allora mi dica l’ultima volta” e Michelini: “qui nel corridoio, durante la presentazione! Eh, l’ansia lo fa, lo fa…” chiude Michelini divertita.

(Foto di Stefania Casellato)