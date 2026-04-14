Imprese, a Roma Ige 2026: il gaming tra mercato, ricerca e nuove regole

ROMA – Si è aperta a Roma l’edizione 2026 dell’Italian Gaming Expo & Conference (Ige), appuntamento di riferimento per il settore del gaming regolamentato e per l’ecosistema tecnologico, normativo e accademico che ne accompagna l’evoluzione. L’evento riunisce istituzioni, regolatori, operatori, aziende tecnologiche e mondo della ricerca in un momento chiave per il comparto, impegnato tra riordino del gioco pubblico e ridefinizione degli equilibri tra innovazione, compliance e sostenibilità. L’edizione 2026 rafforza in modo significativo il proprio posizionamento anche sul piano scientifico e formativo, grazie alla collaborazione con gli Osservatori del Politecnico di Milano e la presenza di Abi Servizi, in collaborazione con Salone dei Pagamenti, che contribuisce ai lavori con un focus sui sistemi di pagamento e sull’evoluzione delle infrastrutture finanziarie digitali, evidenziando la crescente convergenza tra industria del gaming, fintech e servizi bancari.

DAL MIT DI BOSTON IL PROFESSORE DI VISUAL NEUROSCIENCE

A sottolineare la dimensione internazionale e accademica dell’evento, il contributo di un professore del Mit di Boston, Pawan Sinha, professor of Visual Neuroscience, incentrato sul gioco responsabile, sugli strumenti di prevenzione, sull’analisi dei comportamenti e sui modelli regolatori emergenti. Il primo panel, dal titolo ‘Il ruolo del gioco pubblico nel sistema paese: tra riordino del terrestre, mercato e sostenibilità’, ha affrontato i principali dossier che stanno incidendo sull’evoluzione della filiera: sistemi di pagamento e tracciabilità, sicurezza, contrasto alle frodi e rafforzamento delle misure di tutela del consumatore. Temi che confermano la crescente interconnessione tra industria del gaming, economia digitale e processi di regolazione pubblica. L’edizione 2026 registra una crescita significativa, con circa 190 aziende coinvolte, oltre 160 speaker internazionali e più di 60 sessioni di confronto, consolidando il ruolo di Ige come hub europeo del gaming e piattaforma di dialogo tra industria, istituzioni e comunità scientifica.

M. LOLLOBRIGIDA: “MOMENTO DI CONFRONTO E DIALOGO”

Mario Lollobrigida, direttore centrale Giochi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha affermato: “L’appuntamento si conferma un importante momento di confronto e dialogo tra tutti i protagonisti del gioco pubblico, un settore complesso e articolato che rappresenta una componente rilevante per l’economia. Allo stesso tempo, richiede un presidio attento da parte delle istituzioni e dell’Agenzia, con particolare riguardo alla tutela del giocatore, alla promozione di un approccio responsabile e alla diffusione della cultura del gioco consapevole. In questo contesto, l’Ige si inserisce pienamente in un percorso di crescita e regolazione del comparto. L’innovazione e la digitalizzazione stanno infatti ridefinendo profondamente il settore, rendendo necessario lo sviluppo di modelli di vigilanza capaci di adattarsi a un mondo in continua evoluzione, coniugando innovazione e sostenibilità. Solo attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli attori coinvolti sarà possibile affrontare e superare le criticità esistenti. In questo senso, IGE rappresenta un’iniziativa particolarmente significativa, che va nella giusta direzione”.

CALANDRINI: “NON DOBBIAMO DEMONIZZARE IL COMPARTO DEL GIOCO”

Nicola Calandrini, presidente Commissione Bilancio del Senato, ha dichiarato: “Nell’ambito della riforma fiscale, che definirei epocale per il governo Meloni, c’è una parte dedicata al riassetto del gioco in Italia che, a mio avviso, ha funzionato molto bene. La riforma rafforza i controlli dello Stato e la tracciabilità delle prestazioni finanziarie, affrontando anche i problemi legati alla criminalità, al riciclaggio e alla tutela degli utenti, in particolar modo quelli più fragili. Riteniamo quindi che si tratti di un sistema che può funzionare, con forti presidi di legalità. Non dobbiamo demonizzare il comparto del gioco. In Italia il comparto va regolato in modo molto serio e, secondo me, questa riforma va nella giusta direzione”.

CRISANTEMI: “UN LABORATORIO AVANZATO DI TECNOLOGIA, COMPLIANCE E SOSTENIBILITÀ”

Per Alessio Crisantemi, fondatore di Gn Media e promotore dell’Italian Gaming Expo & Conference (Ige), “il gaming rappresenta oggi un settore strategico a pieno titolo, non soltanto per il suo impatto economico, ma per la sua capacità di generare innovazione, occupazione qualificata e nuovi modelli di sviluppo regolato. È un comparto che sta diventando sempre più un laboratorio avanzato di tecnologia, compliance e sostenibilità. Con IGE intendiamo favorire una visione di sistema, capace di accompagnare l’evoluzione del settore e di rafforzarne la competitività nel contesto europeo, anche attraverso il contributo del mondo accademico e della ricerca”.

CLARIZIO: “ESSENZIALE RAFFORZARE IL DIALOGO TRA PUBBLICO E PRIVATO”

Simona Clarizio, responsabile dell’Italian Gaming Expo & Conference (Ige), ha sottolineato che “IGE rappresenta un punto di riferimento per l’intera filiera del gaming regolamentato. L’evento attiva connessioni tra operatori, innovatori e istituzioni, facilitando la condivisione di esperienze e la costruzione di traiettorie comuni di sviluppo. È essenziale rafforzare il dialogo tra pubblico e privato per accompagnare in modo efficace l’evoluzione del sistema e garantirne uno sviluppo equilibrato grazie al benchmark di confronto anche con gli altri mercati regolamentati. Al contempo è fondamentale valorizzare innovazione, sicurezza e sostenibilità come elementi centrali dei processi di crescita e modernizzazione”.

All’evento hanno preso parte: Giorgio Maria Tosi Beleffi, Ufficio di Gabinetto del Mimit; Ettore Rosato, segretario Copasir e vicesegretario di Azione; Dario Damiani, membro della V Commissione permanente Bilancio del Senato; Guerino Testa, segretario della VI Commissione Finanze della Camera; Luca Squeri, segretario X Commissioni Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera; Marco Alparone, coordinatore della Commissione Affari finanziari vicepresidente della Regione Lombardia; Geronimo Cardia, presidente, Acadi Confcommercio e Giovanni Emilio Maggi, vicepresidente Agic-Associazione Gioco e Intrattenimento in Concessione.