VIDEO| I Cesaroni tornano in tv, Micol Olivieri in un video: “Dopo sono diventata la donna che volevo”

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ROMA – Il ritorno de I Cesaroni in tv ha segnato uno spartiacque con il passato della serie e con i personaggi che ne sono usciti. Tra questi c’è Micol Olivieri che ha interpretato il personaggio di Alice nelle passate stagioni. L’ex attrice e ora influencer ha pubblicato un post proprio durante la messa in onda di ieri su Canale 5, segnata da un grande seguito di ascolti.

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In un video girato a casa, Olivieri – mentre balla con i due figli sulle note di Michael Jackson – scrive: “Tutto quello che ho fatto dopo i Cesaroni? Ho vissuto, mi sono fatta conoscere davvero. Una relazione stabile da 13 anni, sto crescendo due figli, sono diventata la donna che volevo essere”. Il video ha attirato alcuni commenti critici da parte dei fan della ficiton Mediaset. Tra le risposte c’è chi scrive di averla conosciuta grazie ai Cesaroni e che il timing di pubblicazione, forse, sia stato un po’ sbagliato.

Quasi un anno fa, Micol aveva rivelato: “Non ho mai ricevuto nessuna proposta per la nuova serie de I Cesaroni, cosa sia successo con gli altri attori non lo so e non riguarda me. Ognuno avrà fatto le sue valutazioni e non credo che lo abbia fatto disprezzando la serie o ciò che ha regalato a tutto il cast. Nella vita si fanno delle scelte in base ai propri progetti, come è giusto che sia”. E aggiunto: “Oggi mi occupo di altro e sono appagata così, rimane un bellissimo ricordo e così resterà per sempre”.

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MICOL OLIVIERI: “NON MI È MAI PIACIUTO IL MONDO DELLO SPETTACOLO”

In passato Olivieri, inoltre, aveva raccontato: “Non mi è mai piaciuto il mondo dello spettacolo, mi ci sono sempre sentita un po’ esterna. Non mi riuscivo a vedere nel futuro così, in quel posto. Non era casa mia”. E ancora: “Il mondo dello spettacolo può essere pieno di lustrini, ma per me non lo è mai stato. Io vedevo solo la parte più pesante di quello e un mondo fatto di persone che spesso vivevano con antidepressivi, che comunque avevano a che fare con tutta la pesantezza della vita, del successo, della ricerca del successo quando non c’è. Sono cresciuta sicuramente come una bambina adultizzata, però ecco io non riuscivo a vedere i brillantini, vedevo solo questo. Non era la vita che volevo per me, volevo una vita fatta di cose belle, che ti rimanessero addosso, che non ti cambiassero nel profondo“.