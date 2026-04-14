VIDEO| “Non mi si avviluppi in un pessimismo cosmico”, Paolo Bonolis guest star ne I Cesaroni

ROMA – Il ritorno de I Cesaroni in tv ha conquistato il pubblico 12 anni dopo la messa in onda degli ultimi episodi. La fiction di Mediaset –premiata alla prova degli ascolti – ha emozionato, rallegrato e anche sorpreso i fedelissimi fan, come nel caso del cameo di Paolo Bonolis.

Il conduttore è intervenuto come guest star in una scena in cui dà dei consigli a Giulio (Claudio Amendola) in un momento di scoraggiamento che lo assale in seguito a una notizia che coinvolge la “La bottiglieria del padre, del padre, del padre, di nostro padre!“. Con il suo solito piglio, Bonolis lo invita a reagire: “Non mi si avviluppi in un pessimismo cosmico”. Ecco uno spezzone della scena.

UN ALTRO OSPITE: FABIO ROVAZZI

In questa settima stagione, Bonolis non sarà l’unico ospite. Come riferisce Mediaset Infinity, nelle prossime puntate è atteso anche Fabio Rovazzi. “Avevamo bisogno di un personaggio musicale e con Fabio Rovazzi stavamo lavorando insieme su Canale 5. Gliel’ho proposto e ha accettato”, ha spiegato Claudio Amendola.

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L’attore racconta anche l’esperienza di avere Paolo Bonolis sul set: “Avevamo bisogno di una personalità giusta e accattivante. La scelta di Bonolis è stata fatta perché puntavamo molto in alto. Paolo con il suo modo di essere, con il suo sarcasmo e la sua ironia, ci sembrava il più cesaronabbile di tutti. E si è molto divertito. Se avrete la pazienza di arrivare alla fine della serie, qualcosa torna indietro al buon Bonolis”.