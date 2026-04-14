martedì 14 Aprile 2026

VIDEO | Il ministro Urso: “A Islamabad è mancato il vino e questo fa riflettere”. Bufera sui social

Il ministro a Grottaglie: “Una volta gli accordi si facevano a tavola”. Ironie online e commenti virali

Data pubblicazione: 14-4-2026 ore 10:19Ultimo aggiornamento: 14-4-2026 ore 10:23

ROMA – Scoppia la polemica sui social per alcune dichiarazioni del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, pronunciate a Grottaglie e rilanciate da un video diffuso dal canale social The Journalai.

Commentando il mancato accordo nei colloqui di Islamabad, il ministro ha detto: “Purtroppo a Islamabad è mancato il vino e questo fa riflettere. Una volta gli accordi di pace si siglavano intorno a una tavola imbandita”.

Un passaggio che ha rapidamente acceso il dibattito online, anche per il riferimento al contesto culturale e religioso: “Il fondamentalismo islamico proibisce il consumo del vino. Se ci fosse stato, i negoziatori iraniani sarebbero stati più consapevoli di cosa significa convivere nel mondo”, ha aggiunto Urso.

LA REAZIONE DI RENZI

Tra le reazioni politiche, quella del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che sui social ha commentato con toni ironici: “Uno ci prova a non attaccare Urso. Uno ci prova a far finta di considerarlo un ministro normale. Poi arriva lui e spiega che l’accordo di pace di Islamabad è fallito perché ‘mancava il vino’. Ma come si fa? Ma dove vive? Ma cosa beve lui?”.

Il video ha rapidamente fatto il giro delle piattaforme, generando centinaia di commenti tra ironia e incredulità. Tra quelli più condivisi: “Non so se Crozza può fare meglio dell’originale”; “Ditemi che è AI”; “Che governo incredibile per fornire basi meme” C’è anche chi ironizza sul riferimento al “tavolo imbandito”: “Ma per tavolo bandito intende un tavolo che fa le rapine o uno a cui non è permesso entrare?”.

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