martedì 14 Aprile 2026

Nasce Polodent, 9 studi odontoiatrici tra Fvg e Veneto

Il nuovo modello di Fabio Boscolo

Data pubblicazione: 14-4-2026 ore 10:21Ultimo aggiornamento: 14-4-2026 ore 10:21

ROMA – Un nuovo modello di cure dentali sta prendendo forma tra Friuli e Veneto. Con l’apertura di sei centri all’avanguardia e una visione orientata alla trasparenza, Polodent ridefinisce il rapporto medico-paziente sotto la guida esperta di Fabio Boscolo. Per essere vicino ai propri pazienti, Polodent ha strutturato una rete di 9 studi odontoiatrici distribuiti strategicamente tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto: Udine che presto raddoppierà, Trieste; Treviso; Tolmezzo (Udine); Villa Santina (Udine); San Giorgio di Nogaro (Udine), Pordenone, Portogruaro (Venezia). Il panorama della sanità privata italiana accoglie un protagonista ambizioso: Polodent. Non si tratta di una semplice rete di studi odontoiatrici, ma di un progetto che unisce l’esperienza di oltre trent’anni di attività a una modernizzazione radicale dei protocolli clinici. Con migliaia di pazienti curati ed un gran numero recensioni positive, il gruppo si presenta come una realtà solida, capace di coniugare tecnologia e calore umano.

IL METODO DI ACCOGLIENZA

Il vero elemento differenziante di Polodent risiede nel suo metodo di accoglienza unico, basato su protocolli precisi e rigorosi. L’obiettivo è ribaltare l’esperienza tradizionale sulla poltrona dentistica: grazie a un approccio diagnostico e comunicativo profondamente diverso, il paziente verrà informato, scoprendo aspetti della propria salute orale e possibilità di cura spesso trascurati o mai approfonditi altrove. Al cuore di Polodent c’è la visione del suo fondatore, Fabio Boscolo. Per Boscolo, l’odontoiatria moderna non può prescindere da un elemento cardine: la fiducia. In un settore spesso percepito come freddo o eccessivamente commerciale, l’obiettivo di Boscolo è trasformare ogni visita in un percorso di consapevolezza e serenità per il paziente.

BOSCOLO: “VOGLIAMO CHE OGNI PAZIENTE SI SENTA ACCOLTO E COMPRESO”

“La mia missione con Polodent è semplice quanto profonda: voglio donare il sorriso alle persone– afferma Fabio Boscolo- Non parlo solo di estetica o di funzionalità medica, ma della gioia e della sicurezza che un sorriso sano restituisce nella vita di tutti i giorni. Vogliamo che ogni paziente si senta accolto e compreso“. Questa filosofia si traduce in una trasparenza totale, dove il dialogo e la chiarezza dei preventivi servono a eliminare quel timore che spesso allontana le persone dalle cure necessarie. Uno dei fiori all’occhiello del gruppo è l’attenzione alla parodontologia. Polodent adotta protocolli dedicati alla diagnosi precoce e al trattamento delle parodontiti, intervenendo in modo non invasivo e conservativo. L’obiettivo è chiaro: preservare i denti naturali e mantenere la salute delle gengive nel tempo.

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