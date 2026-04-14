Guerra in Iran, Salvini: “Lockdown energetico? No al razionamento o alla chiusura delle scuole. Meglio riaprire il gas russo”

ROMA – Lockdown energetico? “Non sono allo studio né razionamenti, né targhe alterne, né chiusura delle fabbriche, delle scuole o didattica a distanza. Tornare ai tempi del Covid mi fa inorridire al solo pensiero. Sicuramente il carburante per aerei è quello che è raddoppiato nell’arco di alcuni giorni. Quindi le compagnie mi chiedono di aumentare il prezzo dei biglietti per i cittadini, anche per la continuità territoriale, per la Sardegna, per la Sicilia, per la Calabria, per il Friuli”. Lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini a Rtl 102.5. “Per il momento- aggiunge- sono riuscito a tenere tutto fermo. È chiaro che se il conflitto e il caro gasolio e il caro cherosene andassero avanti per altre settimane, sarebbe complicato tenere tutto fermo. Quindi quello del trasporto aereo è l’unico vero problema contingente. L’Italia poi dal turismo ha decine di miliardi di euro di incassi, non vorrei che per l’inerzia di Bruxelles avessimo problemi con la stagione turistica. Io per il momento però mi sto occupando dei pendolari più che dei turisti; le tariffe sono bloccate”.

SALVINI: RIAPRIRE AL GAS RUSSO? ASSOLUTAMENTE D’ACCORDO CON DESCALZI

L’Amministratore delegato dell’Eni, Descalzi, ha detto che bisogna riaprire al gas russo… “Sono pienamente d’accordo con lui. Non solo al gas, ma anche al petrolio che c’è in giro”, dice il vicepremier. “Ma l’Amministratore Delegato di Eni- prosegue- ha detto che dal primo gennaio dell’anno prossimo non possiamo fare a meno del gas liquido dalla Russia perché altrimenti il sistema salta per aria. Non è un filo-putiniano, io non sono un filo-putiniano; sono un realista, sono un pragmatico che cerca di ascoltare quello che le imprese e i cittadini chiedono”. E quindi, dice ancora, “spero che anche l’altro maledetto conflitto fra Russia e Ucraina sia verso la fine, che le parti si siedano al tavolo perché nessuno dei due vincerà la guerra sul campo come nel secolo scorso. Quindi prima prevale la diplomazia e prima si può tornare a commerciare. Non possiamo fare a meno ancora a lungo del gas e del petrolio russi”.

SALVINI: CON GIORGETTI RAGIONIAMO SU BLOCCO CONTO ENERGIA PER TUTTO IL 2026

“So che la situazione economica per milioni di italiani rischia di diventare sempre più complicata. Da Ministro dei Trasporti penso agli autotrasportatori, agli agricoltori, ai pescatori e alle soluzioni che stiamo ipotizzando, fra cui c’è e ci stavo ragionando col Ministro dell’Economia il blocco del conto energia, del conto bollette, luce, gas e gasolio al pre-guerra Iran per tutto il 2026”, dice Salvini.