LIVE | Guerra in Iran, Islamabad pronta ad ospitare nuovi negoziati intanto la Cina presenta un piano in quattro in punti

ROMA – La guerra tra Usa-Israele e Iran è giunta al quarantaseiesimo giorno e ieri, alle 16 ora italiana, è scattato il blocco dello Stretto di Hormuz. Nonostante il fallimento dei negoziati in Pakistan dello scorso fine settimana, i media americani riferiscono di colloqui ancora in corso e di un possibile secondo faccia a faccia tra funzionari statunitensi e iraniani. Intanto i leader del fronte europeo e non solo, cercano di limitare i danni del blocco. Starmer e Macron sono al lavoro per creare una coalizione internazionale che ‘pressi’ per la ripresa dei negoziati di pace e la riapertura dello Stretto di Hormuz.

Occhi puntati anche sulla guerra tra Israele e Libano. Oggi sono previsti i negoziati a Washington sotto la supervisione degli Stati Uniti. Il possibile accordo però, sembra già partire in salita perché Hezbollah ha invitato Beirut a respingere i colloqui a cui dovrebbe partecipare anche il segretario di Stato Marco Rubio.

10:17 – LIBANO, INTENSI RAID NEL SUD NON RISPARMIANO OSPEDALE

Mentre c’è attesta per i colloqui che stasera si terranno a Washington tra i delegati di Israele e Libano per negoziare una tregua, non si placano i combattimenti nel sud del Libano, con l’avanzata dell’invasione israeliana che preme per conquistare il territorio di Bint Jbeil, ritenuto la roccaforte di Hezbollah. Come scrive L’Orient le Jour, gli attacchi israeliani proseguono “senza sosta” nell’area di Bint Jbeil e Khiam, nella zona est delle regioni a ridosso della frontiera meridionale. Coinvolta anche la località di Tebnine, dove in un raid di stamani hanno perso la vita cinque persone e nell’attacco è stato danneggiato per la terza volta l’ospedale locale. L’agenzia di stampa nazionale (Nna) riferisce di altri quattro morti nell’area di Nabatyeh. Ieri, in un raid a Sohmor, sono rimasti uccisi due bambini insieme alla loro madre. Sale così a 2.089 il bilancio dei morti e a oltre 6.700 i feriti dalla ripresa delle ostilità tra Israele e il gruppo politico militare Hezbollah. La guerra sta avendo un impatto enorme sui civili, con quasi un milione e mezzo di sfollati tra cui 340mila bambini, come denuncia l’organizzazione Arcs – Culture solidali, presente nel Paese con interventi a favore della popolazione. L’organismo denuncia anche gravi criticità sulla catena di approvvigionamento, che si riflette nell’aumento del 17% del prezzo del pane, “uno degli alimenti di base più difficili da reperire”, come avverte ancora Arcs.

8:30 – CINA, XI JINPING PRESENTA UN PIANO DI 4 PUNTI

Un piano in quattro punti per promuovere la pace e la stabilità del Medio Oriente. A proporlo è stato il presidente cinese Xi Jinping durante l’incontro avvenuto questa mattina a Pechino con lo sceicco Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti. Per Xi Jinping è necessario “promuovere la costruzione di un’architettura di sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile per il Medio Oriente e la regione del Golfo”.

7:00 – MEDIA: SEGNALI DI RIPRESA NEGOZIATI IN SETTIMANA



Il Pakistan sarebbe pronto a ospitare nei prossimi giorni nuovi negoziati tra Iran e Stati Uniti: lo scrive la stampa israeliana, citando funzionari di Islamabad che hanno parlato in condizione di anonimato. Secondo quanto riferito, il secondo tavolo negoziale dovrà tenersi prima che la tregua dei quattordici giorni termini. L’incontro a Islamabad dell’11 aprile si è concluso senza un accordo. I funzionari pachistani tuttavia hanno chiarito che quei primi colloqui facevano parte di un processo diplomatico in corso, piuttosto che essere un’iniziativa isolata. Team negoziali di Stati Uniti e Iran intanto sarebbero pronti a tornare a Islamabad entro questa settimana, come riferisce l’agenzia Reuters citando fonti informate. La guerra in Iran lanciata da Stati Uniti e Israele il 28 febbraio scorso ha causato migliaia di morti nella regione e milioni di sfollati, e determinato un blocco allo Stretto di Hormuz da parte dell’Iran, a cui si è aggiunto quello imposto ieri da Washington, con aumenti nei prezzi delle materie prime energetiche.

6:00 – UNA PETROLIERA CINESE ATTRAVERSA LO STRETTO DI HORMUZ NONOSTANTE IL BLOCCO

Secondo il sito MarineTraffic, la petroliera cinese Rich Starry, battente bandiera del Malawi, ha attraversato lo Stretto di Hormuz nonostante il blocco degli Usa. La nave cisterna appartiene alla Full Star Shipping Ltd, collegata a Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, ed è stata sanzionata dagli Stati Uniti dal 2023 a causa dei suoi legami con l’Iran.