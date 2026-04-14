martedì 14 Aprile 2026

L’oroscopo di martedì 14 aprile 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 14-4-2026 ore 7:41Ultimo aggiornamento: 14-4-2026 ore 7:41

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Chi da poco ha iniziato un percorso di lavoro importante è molto ansioso. Se c’è una questione legale fatti seguire da un esperto…

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Questo è un giorno un po’ stancante, tra oggi e domani polemiche o difficoltà negli spostamenti. Oggi non lasciarti coinvolgere in polemiche o inutili competizioni.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Accetta pure le responsabilità, avrai vittoria su tutto. Bene lo studio.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Se hai un’attività commerciale o di contatto oggi sarà una giornata importante. Belle sorprese per te anche in vista dei prossimi giorni, proposte in arrivo.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

La vita di coppia è meno disturbata, ma bisogna capire che cosa è accaduto nelle ultime settimane. Ti chiamano da fuori. Non perdere di vista un obiettivo, ogni distrazione è da evitare. Meglio sul lavoro nel pomeriggio.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

In qualche caso ci sarà la necessità di cambiare stile di lavoro, attività o luogo di azione. Non precluderti nuove emozioni se il cuore è solo da tempo.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

La fortuna può arrivare anche in amore per chi ne ha bisogno. Molti iniziano nuovi progetti o ampliano la rete delle conoscenze, è possibile avere un successo immediato.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Avrai la tendenza a fare troppo, a non fermarti un attimo. Fase di momentanea stanchezza. Non gli dare peso più di tanto.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Novità importanti e anche recupero del lavoro per chi ha avuto un fermo, un’aspettativa o comunque una lunga attesa. Giornata che può premiare le coppie “collaudate”.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Devi dimenticare un’offesa d’amore, ed anche se un rapporto va bene, cercare di stare più accanto al partner. Giornata un po’ conflittuale per il lavoro e per il denaro…

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Occupa questa giornata pensando al buon futuro che ti aspetta, l’amore può tornare per chi lo cerca. Ritorna per sorprenderti con la sua ilarità un amico del cuore, a cui da sempre sei affezionato.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

E’ sempre necessario stare attenti alle spese. Desiderio di libertà che cresce di giorno in giorno!

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