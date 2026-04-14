Meteo, le previsioni di martedì 14 aprile 2026

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – Il tempo risulta decisamente instabile, ciclone in azione. Generali condizioni di tempo molto instabile o localmente perturbato al Centro-Nord e in Sardegna, in Sicilia e dal tardo pomeriggio/sera anche al Sud. Precipitazioni irregolari con rovesci improvvisi anche intensi. Venti a rotazione ciclonica, localmente di forte intensità. Mari generalmente molto mossi, localmente agitati.

NORD

Pressione debole. La mattinata vedrà condizioni di tempo spesso perturbato su gran parte delle regioni, con precipitazioni intermittenti, localmente intense; i fenomeni più rilevanti si registreranno su gran parte dei settori pianeggianti. Dal pomeriggio precipitazioni in diminuzione e spazi asciutti sempre più presenti; venti moderati dai quadranti settentrionali, mari generalmente mossi. Temperature: Valori massimi attesi tra i 15 e i 18°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

Ciclone in azione. La giornata inizierà con un tempo spiccatamente instabile su Toscana, Sardegna e Umbria, con fenomeni localmente temporaleschi; altrove, piogge deboli e intermittenti, alternate a schiarite anche ampie. Nel corso del pomeriggio il maltempo si concentrerà principalmente sui settori montuosi e ancora in Sardegna, con temporali. Venti da sud, mari mossi. Temperature: Valori massimi compresi tra i 17 e i 20 gradi su gran parte delle città

SUD E SICILIA

Pressione che si mantiene debole. La giornata sarà caratterizzata da una mattina perlopiù asciutta, ma con un cielo molto nuvoloso. Sarà nel pomeriggio che il tempo peggiorerà diffusamente in Sicilia e poi anche sul resto delle regioni con precipitazioni sparse, localmente temporalesche, specie sull’isola. Venti dai quadranti meridionali, mari mossi, lieve calo termico. Temperature: Valori massimi attesi tra i 17 e i 20 gradi su gran parte delle città