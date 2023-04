L’elefante sbuccia le banane e scarta quelle mature: il video fa il giro del mondo

ROMA – Sta facendo il giro del mondo il video di un elefante che non solo ha imparato a sbucciare le banane con la proboscide, ma sceglie anche quali mangiare e quali no. Lei si chiama Pang Pha, è una femmina di elefante asiatico che vive nello zoo di Berlino dal 1987. Il suo curioso comportamento l’ha resa così popolare che un team di ricercatori ne ha condotto uno studio, pubblicato su Current Biology.

LEGGI ANCHE: Il rinoceronte bianco settentrionale e il custode: la foto commuove il web

L’ELEFANTE CHE SBUCCIA LE BANANE

Pang Pha non sbuccia tutte le banane. Non ha problemi, infatti, a mangiare intere quelle verdi o gialle. Ma se sono leggermente marroni, utilizza la sua proboscide per pulirla. Come si vede nel video, prima rompe la banana, la scuote e raccoglie la polpa, scartando la buccia. Tuttavia, disdegna quelle troppo mature. In caso il frutto sia totalmente annerito lo respinge, quasi con risentimento.

IL COMPORTAMENTO DI PANG PHA

Come gli altri elefanti, anche Pang Pha mangia banane verdi o gialle intere. Ma la sua stranezza è quella di mangiare quelle giallo-marroni rimuovendone la buccia (anche più velocemente degli esseri umani). Curiosamente, l’elefantessa attua questo atteggiamento solo quando non si trova in compagnia di altri pachidermi. Se in gruppo, infatti, cambia il suo comportamento e consuma tutte le banane intere ad eccezione dell’ultima, che conserva per la successiva sbucciatura.

Sbucciare le banane è un comportamento raro negli elefanti e nessuno degli altri pachidermi dello zoo di Berlino ne è in grado.

Secondo i ricercatori, l’abilità di Pang Pha deriva dall’apprendimento osservativo degli umani. Quando è arrivata allo zoo di Berlino, l’elefantessa era ancora parzialmente allattata artificialmente. Il suo custode la nutriva costantemente con banane sbucciate, un gesto che ripeteva davanti a lei e che secondo i ricercatori ha acquisito.