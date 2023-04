VIDEO | Notte di furti e risse al Pigneto. Il quartiere sotto scacco di violenza

ROMA – Poco dopo le 22 di ieri, 13 aprile, una rissa è scoppiata nel cuore del Pigneto, in via Ascoli Piceno. In attesa che le forze dell’ordine facciano luce sulla dinamica della vicenda, una testimone – Anna (nome di fantasia) – racconta che tutto sarebbe iniziato quando un uomo, presumibilmente di origini africane, è entrato nell’alimentari gestito da un cittadino bengalese e gli avrebbe rubato il cellulare: “Da lì è partita la rincorsa. Il malcapitato, aiutato da altri amici presenti nel negozio, è uscito per seguirlo. Sentendo le grida dalla Moschea sono corsi fuori in tantissimi. Hanno così cominciato a picchiarsi selvaggiamente in mezzo alla strada”.

I FURTI NELLA NOTTE IN UN’EDICOLA, IN UN BAR E IN UNA PIZZERIA

Non è purtroppo l’unico episodio nel quartiere. Nella notte tra il 13 e 14 aprile furti con scasso nell’edicola di via L’Aquila e ancora nel bar di via Macerata di fronte al cinema Avorio, e da Opulentia, pizzeria al civico 44 di via Ascoli Piceno: “Hanno rubato un telefonino, un tablet, la cassa stereo e pochi euro che erano in cassa- spiega alla Dire il titolare, Antonio Tobbia- Non lascio quasi nulla all’interno del negozio dopo il furto dello scorso anno. Il danno ingente è però quello alla serranda elettrica. Abito qui e posso dire con certezza che tempo fa la notte passavano più pattuglie, ora non le vedo mai. La notte siamo nella terra di nessuno. Basta farsi un giro a Circonvallazione Casilina: fumano crack nella cabina delle fototessere e aprono le macchine anche solo per drogarsi indisturbati. Non c’è controllo”.

Ancora, sempre stanotte, è fallito il tentativo di rubare Dar Parrucca, trattoria in via Macerata.

DEGRADO E VIOLENZA ANCHE DA PIAZZA DEI CONDOTTIERI A PIAZZA MALATESTA

La situazione non è delle migliori neanche nel cosiddetto ‘Pigneto Off’, tra Piazza dei Condottieri e Piazza Malatesta: “Quello che era il borghetto artigiano, in via dell’Acqua Bullicante, è oggi preso d’assalto da spacciatori e tossicodipendenti. Le aree limitrofe sono ormai teatro di degrado, violenza e furti”, racconta ancora un’altra residente.

‘IL PIGNETO NON È SPACCIATO’, STASERA LA MANIFESTAZIONE CITTADINA

Ancora una volta i residenti del Pigneto si uniscono per “Svegliare” le istituzioni. Stasera, 14 aprile, dalle ore 19, prenderà il via la manifestazione itinerante ‘Il Pigneto non è spacciato’. Una passeggiata che dal Parco del Torrione attraverserà via Giovanni Brancaleone, via Mariano Da Sarno, via del Pigneto, via L’Aquila, Via Perugia e via Pesaro e cioè quelle strade che sempre più spesso sono teatro di scippi, spaccio e consumo di droghe a cielo aperto. A lanciare e organizzare l’appuntamento è il gruppo di quartiere ‘SalviAMO il Pigneto’, che da mesi denuncia alle autorità competenti (ma anche sui social) il degrado e lo stato di abbandono del posto in cui vivono. “Manifestiamo per un quartiere più sicuro, ma anche più pulito”, scrivono su Twitter i promotori che estendono l’invito ai lavoratori AMA. Non ci si salva da soli, purtroppo, ecco perché i pignetini, da sempre impegnati in presidi artistici, culturali e di cittadinanza attiva, coinvolgono nei loro appelli il Presidente del V Municipio, Mauro Caliste, il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri. Furti nelle auto, molestie in pieno giorno e poi tossicodipendenti che agiscono indisturbati: uno scenario che denota un’emergenza sociale e vede il ritorno della dipendenza da crack e eroina. “Le istituzioni ignorano i nostri appelli- spiegano su Facebook gli amministratori di SalviAMO il Pigneto- Siamo stanchi di uscire di casa e avere paura di essere derubati, molestati o di trovare le macchine aperte. Chi dovrebbe fare qualcosa, non fa nulla per rendere più sicuro il nostro quartiere”.