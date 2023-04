‘Shake’, l’Otello di Shakespeare parla romano nel nuovo teen drama 

ROMA – La Rai è pronta per ripetere il successo di ‘Mare Fuori’ ottenuto su RaiPlay, o almeno questa è la scommessa. E lo fa con ‘Shake’, disponibile da oggi. Otto episodi da 25 minuti ciascuno che portano sul piccolo schermo una rivisitazione dell’Otello di Shakespeare che parla romano nel nuovo teen drama ambientato in un liceo romano (il Mamiani, lo stesso della serie ‘Skam Italia).

LEGGI ANCHE: VIDEO | ‘Noi siamo leggenda’, dopo ‘Mare Fuori’ arriva il nuovo teen drama di Rai 2

‘SHAKE’, TRAMA E CAST

Prodotto da Lucky Red per Rai Fiction e diretto dalla giovanissima Giulia Gandini, lo show segue un gruppo di ragazzi alle prese con l’amore, la gelosia, il tradimento, l’amicizia, la ricerca di se stessi, il rapporto con i genitori e l’indipendenza. Qui non ci sono re, regine, castelli e guerre ma ragazzi di oggi, alle prese con l’identità che cambia e con la perdita dell’innocenza. Si parte da Otello, ma il protagonista non è più il valoroso condottiero dell’esercito veneziano, bensì Thomas (Jason Prempeh), il leader imperturbabile di una crew di parkour. Accanto a lui troviamo il simpatico Michele (Alessandro Cannavà) e l’arguta Gaia (Giada Di Palma). L’equilibrio tra i tre sembra essere solido sino a quando non fanno la conoscenza di Beatrice (Giulia Fazzini), la più bella ragazza del liceo, di cui sia Thomas che Gaia si invaghiscono. Mentre tra Beatrice e Thomas nasce una profonda storia d’amore, Gaia, colpita dall’invidia nei confronti del suo amico, mette in piedi un meticoloso piano, atto a separare i due innamorati. In un finale senza vincitori, la vera tragedia per i protagonisti è la consapevolezza del sopraggiungere dell’età adulta e con essa del disincanto perso, ma hanno modo di indagare le loro fragilità, elaborare i loro errori o, più semplicemente, crescere.

Nel cast anche Greta Esposito (nel cast di ‘Mare Fuori’) e Damiano Gavino (fratello dell’attrice Lea nonché star della serie ‘Un professore’. Prossimamente sarà su Netflix come protagonista di ‘Nuovo Olimpo’ di Ferzan Ozpetek).