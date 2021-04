Elena Ferrante conquista Hollywood: Natalie Portman protagonista del film “I giorni dell’abbandono”

ROMA – Dopo il successo de ‘L’Amica Geniale‘, Elena Ferrante mette a segno un altro colpo e vola a Hollywood. ‘I giorni dell’abbandono’, il secondo romanzo della misteriosa scrittrice, a oltre quindici anni dalla prima trasposizione sul grande schermo, torna in vita con una nuova versione cinematografica. Protagonista, dopo Margherita Buy nella pellicola diretta da Roberto Faenza, sarà questa volta nientemeno che Natalie Portman, anche produttrice del film. La pellicola racconta la storia di una donna, moglie e madre, che ha messo da parte tutto per amore del marito. L’uomo però l’abbandona per una ragazza più giovane. Il dolore per la perdita porterà la protagonista de ‘I giorni dell’abbandono’ a una profonda riflessione e trasformazione della propria vita. Il film è attualmente in pre-produzione. A firmare sceneggiatura e regia è Maggie Betts, mentre Ferrante figura come produttore esecutivo.