A Napoli i disoccupati occupano il consiglio comunale

NAPOLI – Tensioni a Napoli per la protesta, in corso in via Verdi, di un gruppo di disoccupati che questa mattina ha occupato la sede del Consiglio comunale. Si sta svolgendo un presidio con alcune decine di persone che urlano: “Vogliamo lavorare”.





“Chiediamo l’urgente intervento di tutte le forze politiche rispetto alla nostra vertenza che dura da troppi anni – spiega il movimento 7 Novembre che ha organizzato il presidio – e viene gestita solo con la repressione e l’ordine pubblico. Venerdì annunciamo di andare a Roma nuovamente. Finché non avremo risposte saremo l’incubo delle istituzioni”.