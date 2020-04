FOTO | Covid-19, cento fotografi in campo per aiutare l’ospedale di Pesaro

“Sono in contatto con alcuni dei promotori dell’iniziativa di Bergamo- spiega Rocchi all’agenzia “Dire”-. In Lombardia grazie al coinvolgimento di un centinaio di fotografi famosi in una settimana hanno venduto online circa 7.500 stampe raccogliendo 750mila euro che hanno poi donato all’ospedale. Vedendo questa iniziativa ed avendo io la passione per la fotografia, in particolare per un genere chiamato ‘street photography‘, ho avuto l’idea organizzare un’iniziativa analoga per dare una mano all’ospedale Marche Nord. Mi sono messo in contatto con l’azienda ospedaliera tramite il presidente del consiglio comunale Marco Perugini e ora siamo pronti per partire con la campagna“.

Sono quasi un centinaio i fotografi che, per ora, hanno aderito all’iniziativa. Tra gli autori che hanno donato la propria opera per il progetto, oltre a Alessandro Rocchi, Adrian Whear, Alessandro Schiariti, Alex liverani, Daniele Maerire, David Gibson, Cedric Roux. L’azienda che si occupa del servizio è Linklab di Milano la stessa scelta per la raccolta fondi a favore dell’ospedale bergamasco. Sul sito è possibile ordinare le foto mentre la donazione, una volta effettuato l’ordine, va fatta sulla piattaforma ‘GoFundMe’. Ogni fotografia (grandezza 20×30) ha un costo di 100 euro, 13 dei quali serviranno per la realizzazione della stampa. “Il ricavato verrà devoluto all’ospedale tolte ovviamente le spese di stampa- continua Rocchi-. Abbiamo pensato ad una cifra di 100 euro a stampa, ma potrebbe anche scendere. Vedremo. Hanno aderito tanti fotografi che ho avuto occasione di incontrare in questi anni nei vari Festival a cui ho partecipato. Amici e colleghi provenienti da tutto il mondo: dall’Australia alla Thailandia, dagli Usa al Brasile fino all’Inghilterra e alla Spagna solo per dirne alcuni. Tutta la rendicontazione del progetto sarà visibile sulla piattaforma in un’ottica di massima trasparenza”.

