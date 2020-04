VIDEO | Calcio, l’ironia di Lupi: “Noi milanisti è un mese e mezzo che non perdiamo…”

ROMA – Maurizio Lupi, deputato del gruppo Misto, presidente di Noi con l’Italia e noto tifoso del Milan. Ricominciamo o no la serie A di calcio?

“Con una battuta dico che da milanista e’ un mese e mezzo che non perdiamo una partita e quindi potremmo essere contenti…”, premette Lupi.

E aggiunge: “In realta’ il mondo del calcio e’ come tutti gli altri settori, come il turismo o il settore della ristorazione. Io credo che bisogna riaprire con intelligenza e con serieta’. Finire un campionato per finirlo mi sembra una stupidata. O si pensa insieme all’Europa a come rilanciare un’attivita’ importante come quella del calcio, oppure non si va da nessuna parte”, aggiunge Lupi.