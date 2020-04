Atuttomondo: le principali notizie dall’estero

ROMA – #ATUTTOMONDO. Questo il titolo della rassegna stampa internazionale dell’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, frutto del lavoro congiunto di studentesse e studenti della Facoltà di Interpretariato e Traduzione e del blog di Ateneo. In collaborazione con l’agenzia Dire, ogni martedì e venerdì verrà diffuso sulla rete nazionale delle agenzie, sul sito e social della Dire.

‘L’errore più grande che si può fare in situazioni come questa è dare informazioni sbagliate, soprattutto quando si devono chiedere sacrifici’ ha affermato l’ex Presidente americano Barack Obama aggiungendo ‘Dite la verità. Parlate chiaramente. Parlate con empatia’.

Queste parole sottolineano l’importanza della comunicazione e soprattutto mettono in luce gli enormi rischi legati all’attività di disinformazione, più che mai frequente e cruciale, in momenti di smarrimento come quello che stiamo attraversando. Il suo messaggio incoraggia ancora di più il nostro lavoro e alimenta il nostro profondo desiderio di raccontare in maniera corretta e consapevole questa situazione mondiale che tutti accomuna.

(Sara Nardi)

CLICCA QUI PER LEGGERE LA RASSEGNA COMPLETA