Coronavirus, zero contagi in Basilicata per la prima volta dall’inizio dell’emergenza

POTENZA – Si registrano zero contagi in Basilicata nella giornata di ieri 13 aprile. Lo comunica la task force della Regione. È la prima volta dall’inizio dell’emergenza sul territorio lucano. I 214 test effettuati nella giornata di Pasquetta hanno dato tutti esito negativo. Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 265. Ieri erano 270, ai quali vanno sottratti 4 guariti e un deceduto: si tratta di un cittadino di San Costantino Albanese. Il numero dei decessi sale così a 19 mentre ammontano a 35 i guariti. Dall’inizio della pandemia sono stati effettuati 4759 tamponi, di cui 4438 negativi. Attualmente sono 74 i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere di Potenza e Matera: 50 ricoverate nei reparti 12 in terapia intensiva e 12 in pneumologia. I lucani in isolamento domiciliare sono 191.