Non solo librai, oggi anche i boscaioli tornano al lavoro

Il lavoro di pulizia nei boschi, sottolinea l’associazione, è determinante per l’ambiente e la sicurezza dei cittadini in un paese come l’Italia, dove più di un terzo della superficie nazionale è coperta da boschi per un totale di 10,9 milioni di ettari. “Un patrimonio che va salvaguardato in un 2020 segnato fino ad ora da caldo e siccità che hanno creato condizioni ambientali particolarmente favorevoli allo scoppio degli incendi e alla diffusione degli insetti. La corretta manutenzione delle foreste aiuta infatti a tenere pulito il bosco e ad evitare il rapido propagarsi delle fiamme”, ricorda Coldiretti.

“L’inserimento delle attività di selvicoltura tra quelle riaperte è dunque rilevante per consentire alle imprese del settore di tornare al lavoro e concludere le operazioni programmate a partire dalla raccolta della legna e dalla prima lavorazione del legno”, aggiunge l’associazione agricola. “Con l’arrivo della primavera e il diffondersi di pollini è importante anche il via libera ai lavori di manutenzione del verde nelle città per cercare di prevenire il dilagare di allergie con l’entrata nel vivo delle fioriture”, fa notare Coldiretti.