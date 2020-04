Regioniali, Toti: “Voto in estate, in autunno rischio recrudescenza coronavirus”

GENOVA – “Il periodo finestra più ragionevole in cui andare a votare è quello tra fine giugno e inizio luglio. Poi, certo, se a fine maggio, metà giugno ci rendiamo conto che i dati sul coronavirus non lo rendono proponibile, nessuno è folle”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a “Centocittà” su Radio 1 Rai, ribadisce la necessità di una decisione da parte del governo sulla data per le prossime elezioni regionali.

“Se a maggio riapriranno tutte le imprese, una parte del commercio e si tornerà a una vita tutto sommato normale- argomenta il governatore, ricandidato per un secondo mandato in Liguria con il sostegno di tutto il centrodestra- credo che alla fine di giugno-inizio di luglio gli italiani, che già non hanno potuto votare per il Parlamento, possano almeno andare a votare per le elezioni”. Toti, infatti, dice di vedere “con grande timore una campagna elettorale che sta assumendo toni molto accesi -vedi discorso del presidente del Consiglio in televisione– che rischia di protrarsi fino all’autunno. Senza contare che a ottobre (qualcuno parla addirittura di gennaio), il rischio è che il vaccino ancora non ci sia, il coronavirus sia ancora tra noi e, anzi, vi sia una recrudescenza della malattia”.

