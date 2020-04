Dieci anni senza Raimondo Vianello, Mediaset lo ricorda con una programmazione dedicata

ROMA – Sembra ieri e invece sono gia’ passati 10 anni: il 15 aprile del 2010 se ne andava uno dei grandi protagonisti della tv italiana, Raimondo Vianello. Nel decennale della sua scomparsa Mediaset ha deciso di ricordare ‘l’artista dall’ironia british’, con ‘Viva Raimondo!’, le rassegne-omaggio confezionate da “Cine34” e “Mediaset Extra”.

RAIMONDO VIANELLO, IL TRIBUTO DI MEDIASET

Il doppio tributo occupa la giornata di mercoledì 15 aprile, dalle 8.00 del mattino a notte inoltrata: la celebrazione offre un’ampia selezione di pellicole, di sitcom e di film per la TV, di show di culto, completate da estratti de “I tre Tenori”, con Vianello in compagnia di Corrado e Mike Bongiorno.

RAIMONDO VIANELLO, I FILM

Nove, i film sulla rete tematica dedicata al cinema italiano: tra questi, in prima serata, “I magnifici tre” (commedia diretta da Giorgio Simonelli, su soggetto di Bruno Corbucci, con Walter Chiari e Ugo Tognazzi) e, a seguire, “Amori all’italiana”, di Steno (pellicola a episodi, dove Vianello interpreta un principe ereditario, un latin lover da spiaggia, un nobile, uno sposo novello, un agente segreto, un ubriaco in smoking e uno strabico).

RAIMONDO E SANDRA, APPUNTAMENTO CON CASA VIANELLO

La rete catch up, invece, si occupa di raccontare il Vianello televisivo, quello che lo ha visto prevalentemente in coppia con l’amata Sandra. La maratona prende il via alle ore 8.00 con il game show “Zig Zag” e, in prima serata, offre alcune puntate della storica “Casa Vianello”.