Tg Musica, edizione del 14 aprile 2020

ELISA E TOMMASO PARADISO CANTANO ANDRÀ TUTTO BENE

Elisa e Tommaso Paradiso insieme per la lotta al Covid-19. I due artisti hanno pubblicato “Andrà tutto bene”, il brano composto in questi giorni di quarantena in diretta Instagram con i fan. La partecipazione è stata massiccia e la canzone è diventata pezzo collettivo che ha unito, nel testo, le parole dei due artisti a quelle suggerite dalla gente connessa. “Andrà tutto bene” sostiene la campagna di donazioni ancora aperta a sostegno della Protezione Civile. Sia Elisa che Tommaso Paradiso rinunceranno ai proventi del pezzo. Saranno totalmente devoluti.

LADY GAGA ORGANIZZA MEGA CONCERTO DI BENEFICENZA

“One World: Together at home”. Un unico mondo: insieme a casa. È questo il nome del concerto di beneficenza che il 18 aprile vedrà le star di tutto il mondo esibirsi su un unico palco virtuale. Ad organizzarlo Lady Gaga insieme a Global Citizen con l’intento di raccogliere fondi per l’emergenza Coronavirus. I proventi andranno, infatti, al Covid-19 Response Fund, della Fondazione delle Nazioni Unite per sostenere gli operatori sanitari di tutto il mondo. Il concerto sarà trasmesso su ABC, CBS e NBC, oltre che in streaming online sul sito globalcitizen.org. Tra gli artisti che si esibiranno insieme a Lady Gaga Chris Martin, Billie Elish, Paul McCartney e il nostro Andrea Bocelli.

CHARLIE XCX ANNUNCIA ALBUM TUTTO REALIZZATO A CASA

Charli XCX pubblicherà il 15 maggio l’album ‘How i’m feeling now’, il primo disco scritto, registrato e rilasciato in quarantena. La cantante lo ha realizzato con l’aiuto degli strumenti a sua disposizione in casa. Si tratta di un lavoro la cui natura, come ha spiegato la stessa artista in un lungo video, è molto indicativa del momento che stiamo vivendo. Charli, cantautrice britannica classe 1992, completerà la lavorazione dell’album insieme a collaboratori e fan sulla piattaforma di videochat Zoom. Fuori su tutte le piattaforme, come assaggio, il singolo “Forever”.

I RADIOHEAD PUBBLICANO I LORO CONCERTI SU YOUTUBE

I Radiohead hanno annunciato la pubblicazione di tutti i loro concerti sul loro canale YouTube. La band, ogni settimana, rilascerà un live. Un’iniziativa pensata per tenere compagnia ai fan in quarantena. Il primo concerto online è “Live from a Tent”, registrato a Dublino nel 2000. Diretto da Dilly Gent e montato da Quin Williams, il video fa parte del progetto battezzato “Radiohead Public Library”, che include non soltanto concerti di repertorio ma, più in generale, playlist, rarità e materiali di vario genere.