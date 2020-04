De Micheli: “Sui migranti nessun braccio di ferro, l’Europa condivida responsabilità”

ROMA – “Abbiamo chiuso i porti per le navi passeggeri che battono bandiera straniera il 9 marzo. Abbiamo organizzato invece gli sbarchi di quelle che battevano bandiera Italiana. L’Italia non gira mai la testa di fronte alla solidarieta’. In queste ore non ci sono stati naufragi e non abbiamo nessuna intenzione di abdicare al nostro ruolo”. Lo dice la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, a ‘Omnibus’ su La7.

“Non abbiamo intenzione di fare braccio di ferro con nessuno. Chiediamo all’Europa di condividere la responsabilita’ sul Mediterraneo- aggiunge-, la situazione e’ sotto controllo e affrontiamo il tema migranti tenendo conto l’emergenza del Covid19 per proteggere tutti. Ci dobbiamo aiutare per poter aiutare”.

Inoltre, “abbiamo chiesto alle ONG di avere un comportamento omogeneo e di far riferimento al paese della bandiera che battono per far fronte all’emergenza sanitaria italiana” e far si’ che “il sistema di accoglienza non andasse in sofferenza”.