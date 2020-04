Coronavirus, Macron: “Aiutare l’Africa annullando il debito”

ROMA – La Francia e l’Europa devono aiutare l’Africa a lottare contro il Covid-19 “annullando in modo massiccio il suo debito”: lo ha detto ieri sera, in un discorso a Parigi trasmesso in tv, il presidente Emmanuel Macron.

Il suo appello, annota l’emittente Radio France Internationale, fa seguito a quelli di altri dirigenti e leader mondiali. Da ultimo si erano espressi in questo senso il presidente senegalese Macky Sall e Papa Francesco. Di debito e di sostegno alle economie piu’ deboli del Pianeta si parlera’ in settimana nel corso di un vertice del gruppo del G20 e della riunione di primavera del Fondo monetario internazionale (Fmi).