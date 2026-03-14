Mahmood lascia l’Italia e si trasferisce in Spagna: “Qui mi sento una tigre bianca in uno zoo”

Ph. credits Giulia Bersani

ROMA – L’esigenza di rallentare, di ritrovare la propria privacy. Mahmood lascia l’Italia per trasferirsi in Spagna. È stato lo stesso cantautore a raccontarlo in un’intervista al magazine Butt. Come riporta Il Corriere della Sera, l’artista ha spiegato: “Mi trasferisco in Spagna. Ho bisogno di passare più tempo a camminare per strada, a pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato“. E ha aggiunto: “Non mi piace quando la gente mi riprende mentre ballo. Magari sono ubriaco. Non voglio fare brutta figura davanti alla telecamera. Mi sento come una tigre bianca in uno zoo“.

LE DIFFICOLTÀ DEGLI INIZI

Il successo lo ha catapultato in una dimensione molto diversa rispetto agli inizi quando le difficoltà non sono mancate: “Ho firmato un contratto e ho iniziato a scrivere canzoni. Nessuna hit, nessuna fama. Mi hanno trattato come uno schifo. Volevano che pubblicassi una canzone terribile, super pop. E mi hanno detto che dovevo ascoltare quello che passavano alla radio. Lavoravo nei bar solo per guadagnare un po’ di soldi. E ho iniziato a scrivere canzoni per altri artisti. La Universal vide quanto andavo bene e mi fece firmare per la loro divisione songwriting“.

Con il Festival di Sanremo l’exploit: “Nessuno credeva in ‘Soldi‘ (brano vincitore di Sanremo 2019, ndr). Dicevano ‘Carino. Strano‘. Ma poi è diventata la canzone italiana più ascoltata in streaming di tutti i tempi“.

MAHMOOD PARLA DI ORIENTAMENTO SESSUALE

Mahmood, poi, ha parlato del tema orientamento sessuale e ha spiegato: “Non ho mai sentito il bisogno di nascondere la mia vita sessuale. Sono stato fortunato. Ho una mamma molto brava. La mia più grande fortuna nella vita è stata mia madre”.

E, rispondendo a un’altra domanda, ha proseguito: “La situazione più strana in cui mi sono trovato? Una volta ho fatto sesso con questa persona, sesso fantastico bla bla bla. E dopo, mi ha detto: ‘I miei figli sono dei tuoi grandi fan‘. E io ho pensato: ‘Cosaa…’ Non sapevo cosa stava succedendo, ma mi stavo divertendo”.

Parlando di amore, invece, ha aggiunto: “Potrei sembrare pazzo, ma mi piace quando non c’è connessione la prima volta che incontri qualcuno. Mi piace quando qualcuno mi tratta male all’inizio. È successo con la mia ultima relazione: odi quella persona la prima volta che la vedi. E poi parli, trovi altre sfumature di connessione, e diventa più interessante“.

LO STOP AI LIVE NEL 2026

Nel corso dell’intervista, Mahmood racconta lo stop ai live per tutto il 2026: “Mi interessa la musica. Ho smesso di andare in tour e di pubblicare nuove canzoni, perché ho davvero bisogno di tempo per trovare nuova ispirazione, una nuova visione che voglio condividere con le persone”.