sabato 14 Marzo 2026

Coppa del mondo di sci: nello slalom gigante vittoria all’austriaca Scheib, Goggia esce di pista

In Svezia ad Are la migliore tra le Azzurre è Asja Zenere, decima al traguardo

Data pubblicazione: 14-3-2026 ore 14:49Ultimo aggiornamento: 14-3-2026 ore 14:49

ROMA – Vittoria e coppa di specialità per Julia Schieb nel penultimo gigante femminile della stagione di Coppa del mondo di sci. Sulla pista svedese di Are, l’austriaca si è imposta con il tempo di 2’22″41, approfittando dell’uscita di scena di Camille Rast, leader della graduatoria a metà gara e avversaria diretta per la classifica di gigante. Schieb ha preceduto sul traguardo la statunitense Paula Moltzan di 36 centesimi e la neozelandese Alice Robinson di 75, con Emma Aicher quarta a rosicchiare qualche punto nella generale a Mikaela Shiffrin, quinta con un recupero di sette posizioni nella seconda parte. Ora le due sono separate da 120 punti (1186 contro 1066) quando mancano cinque gare alla conclusione della stagione, prima fra tutte lo slalom di domenica 15 marzo.

I RISULATI DELLE AZZURRE

Quattro le azzurre finite nelle trenta. La migliore di giornata è stata Asja Zenere, decima, seguita da Ilaria Ghisalberti diciottesima (che eguaglia il miglior piazzamento della carriera), Lara Della Mea 21sima e Laura Pirovano 23sima al ritorno fra le porte larghe. Fuori nella seconda manche Sofia Goggia dopo l’ottavo posto del mattino: l’azzurra commette un errore fatale dopo il dosso ed esce. Non si sono qualificate Sophie Mathieu, Laura Steinmair e Alice Pazzaglia.

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