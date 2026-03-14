sabato 14 Marzo 2026

Tragedia nel Cilento: auto precipita in un dirupo per 200 metri. Morti due giovani fidanzati

Le vittime avevano 29 e 24 anni ed erano originarie di Capaccio Paestum. L'incidente è avvenuto dopo l'impatto con un altro veicolo

Data pubblicazione: 14-3-2026 ore 11:10Ultimo aggiornamento: 14-3-2026 ore 11:10

ROMA – Tragedia nel Cilento dove un’auto è precipitata in una scarpata precipitando per circa 200 metri dopo aver sfondato il guardrail in seguito a un tamponamento con un altro mezzo. È successo nella tarda serata di venerdì 13 a Montecorice, nel Salernitano. A perdere la vita due giovani fidanzati originari di Capaccio Paestum. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione, la coppia – 29 e 24 anni – viaggiava su una Volkswagen Polo nel tratto di strada di Ripe Rosse, quando è avvenuto l’impatto con un furgone Citroen Jumper con a bordo un uomo, un pasticciere. L’uomo – come riferisce Il Corriere della Sera – stava rientrando a casa da lavoro. Quest’ultimo è rimasto lievemente ferito, è stato medicato sul posto ed è poi risultato negativo ai test per alcol e droga.

Dopo l’impatto, l’auto della coppia è rotolata giù per il dirupo finendo sugli scogli e distruggendosi completamente. I ragazzi sarebbero stati sbalzati fuori dall’abitacolo e – a causa delle condizioni della zona e del buio – sono state necessarie diverse ore per recuperare i loro corpi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori di Napoli e una squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale), un’autogru è giunta da Salerno in supporto per il recupero delle salme.

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