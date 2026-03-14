Enrica Bonaccorti: oggi i funerali nella chiesa degli Artisti a Roma

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ROMA – Sono in programma oggi alle 15 nella Chiesa degli Artisti a Roma, in piazza del Popolo, i funerali di Enrica Bonaccorti, scomparsa a 76 anni per un tumore al pancreas. A celebrare le esequie sarà Mons. Antonio Staglianò che a Rtl 102.5, alla vigilia, ha anticipato: “Questa notte studierò le sue Novelle e le sue poesie, cosi abbeverandomi delle ‘profondità intime del suo vissuto’ da cui traspare -oltre ogni apparenza la bellezza della sua umanità. In questa ‘bellezza umana’ possiamo infatti riconoscere la presenza del Dio solo e sempre amore che Gesù ci ha mostrato nella sua umanità”.

La salma della conduttrice partirà dalla clinica dove si è spenta e dove è stata allestita la camera ardente, aperta per parenti e amici fino alle 12. Prima di andarsene, Bonaccorti ha lasciato le sue disposizioni sul funerale, a cominciare dalla musica da utilizzare durante la cerimonia. Come rivelato da La volta buona su Rai 1, tra i pezzi inseriti nell’ultimo saluto – all’uscita dalla chiesa – dovrebbe esserci “Il Cielo” del grande amico Renato Zero. A Verissimo aveva raccontato: “Al mio funerale non voglio altri morti, i fiori lasciateli al vento. I fiori tagliati mi danno una sensazione di morte, non sono vivi. Al mio funerale non voglio fiori”. Per i fan della conduttrice, non ci sono notizie di una trasmissione televisiva delle esequie.