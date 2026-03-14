L’oroscopo di sabato 14 marzo 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Puoi aspettarti molto, soprattutto se hai a che fare con chi ti vuole bene. Sarebbe davvero un peccato sprecare le buone potenzialità in arrivo…
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Affronta questa giornata in modo sereno. Per quanto riguarda l’amore, devi assolutamente dimenticare chi ti ha fatto del male di recente. Svolte decisive.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Oggi potresti sentirti nervoso, agitato, e quando non ti senti in perfetta forma ti senti stanco. In amore sono molto in conflitto solo le coppie che da tempo sono lontane…
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Stai vivendo un periodo in cui non tutto quello che pensi è accettato, condiviso dalle persone che stanno attorno. Si innalza il livello del tono e dell’umore, nella vita familiare ci sono momenti di particolare soddisfazione che riguardano i rapporti coniugali.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Sorpresa per quanto riguarda l’amore, le ultime due settimane potrebbero avere già portato delle risposte importanti. In questi giorni puoi vincere una sfida personale!
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Sei in attesa di decisioni, forse anche di nuove alleanze. Ti avvicinerà chi hai allontanato di forza o per destino. Cerca di non tornare su percorsi che sarebbero da dimenticare.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
In amore per alcuni c’è stata una delusione o una fase di revisione. Sei un po’ insofferente.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Giornata un po’ conflittuale, è probabile che ti senta molto stanco o in uno stato di scoraggiamento che dovrebbe essere evitato. Per vari motivi potresti arrabbiarti con una persona o mostrare atteggiamenti impazienti.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Oggi può arrivare una bella notizia. L’amore è protagonista, preparati al recupero.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Bella questa situazione che spinge verso l’amore. Se hai superato qualche periodo no, ora si vola, e se ci sono piccole asperità o ostacoli da superare, l’impegno porterà vantaggi…
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Facile vivere sensazioni speciali. Sarai aiutato per i cambiamenti.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Giornata che richiede una gestione prudente delle cose. Più chiarezza in amore, da qualche tempo qualcosa non funziona oppure sono tornati i vecchi malesseri che sembravano superati.