sabato 14 Marzo 2026

L’oroscopo di sabato 14 marzo 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 14-3-2026 ore 8:43Ultimo aggiornamento: 14-3-2026 ore 8:43

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Puoi aspettarti molto, soprattutto se hai a che fare con chi ti vuole bene. Sarebbe davvero un peccato sprecare le buone potenzialità in arrivo…

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Affronta questa giornata in modo sereno. Per quanto riguarda l’amore, devi assolutamente dimenticare chi ti ha fatto del male di recente. Svolte decisive.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Oggi potresti sentirti nervoso, agitato, e quando non ti senti in perfetta forma ti senti stanco. In amore sono molto in conflitto solo le coppie che da tempo sono lontane…

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Stai vivendo un periodo in cui non tutto quello che pensi è accettato, condiviso dalle persone che stanno attorno. Si innalza il livello del tono e dell’umore, nella vita familiare ci sono momenti di particolare soddisfazione che riguardano i rapporti coniugali.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Sorpresa per quanto riguarda l’amore, le ultime due settimane potrebbero avere già portato delle risposte importanti. In questi giorni puoi vincere una sfida personale!

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Sei in attesa di decisioni, forse anche di nuove alleanze. Ti avvicinerà chi hai allontanato di forza o per destino. Cerca di non tornare su percorsi che sarebbero da dimenticare.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

In amore per alcuni c’è stata una delusione o una fase di revisione. Sei un po’ insofferente.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Giornata un po’ conflittuale, è probabile che ti senta molto stanco o in uno stato di scoraggiamento che dovrebbe essere evitato. Per vari motivi potresti arrabbiarti con una persona o mostrare atteggiamenti impazienti.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Oggi può arrivare una bella notizia. L’amore è protagonista, preparati al recupero.


Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Bella questa situazione che spinge verso l’amore. Se hai superato qualche periodo no, ora si vola, e se ci sono piccole asperità o ostacoli da superare, l’impegno porterà vantaggi…

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Facile vivere sensazioni speciali. Sarai aiutato per i cambiamenti.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Giornata che richiede una gestione prudente delle cose. Più chiarezza in amore, da qualche tempo qualcosa non funziona oppure sono tornati i vecchi malesseri che sembravano superati.









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