F1, nel Gp della Cina Russell vince la sprint davanti alle Ferrari

Foto dal profilo X di F1

ROMA – Il weekend del Gp della Cina di F1 è partito ancora nel segno di George Russell e della Mercedes. Il pilota britannico ha vinto la prima Sprint della stagione, che ha aperto la sfida sul circuito di Shanghai. Con lui sul podio le due Ferrari, con Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Le ‘Rosse’ di Maranello si sono quindi confermate competitive, anche se il passo gara di Russell ha messo in evidenza un distacco ancora importante.

Quarto posto per il campione del mondo in carica Lando Norris con la McLaren, quinto Kimi Antonelli con l’altra Mercedes. Per il 19enne italiano, che era in prima fila accanto al compagno di squadra Russell, è stata una mini-corsa con diverse difficoltà: è rimasto fermo al via per un problema tecnico, poi è stato penalizzato per un incidente con la Red Bull di Isack Hadjar. Sesto Oscar Piastri con l’altra McLaren. Nessun segnale di ripresa da Max Verstappen con la Red Bull: nono.

DOMANI LA GARA: A PARTIRE DAVANTI A TUTTI SARÀ ANTONELLI

Domani la gara alle ore 8 italiane. A partire davanti a tutti però sarà Antonelli, che nelle qualifiche dopo la Sprint ha ribaltato la situazione nei confronti di Russell: il compagno-rivale di squadra della Mercedes ha avuto lui stavolta qualche problema e ha fatto segnare il secondo tempo. Il ragazzo nato a Bologna il 25 agosto del 2006, alla sua prima ‘vera’ pole position, ha invece infranto così un altro record: è diventato il più giovane di sempre nella storia della F1 a conquistare questo traguardo. Per l’Italia un risultato che mancava dal 2009, con Giancarlo Fisichella nel Gp del Belgio alla guida di una Force India.

Alle spalle delle ‘Frecce d’argento’ riecco le Ferrari, con Hamilton e Leclerc. Quinta e sesta posizione nella griglia per la coppia della McLaren, Piastri e Norris. Ottavo Verstappen.

La classifica Piloti (prime posizioni): Russell 33 punti; Antonelli e Leclerc 22; Hamilton 18; Norris 15.

La classifica Costruttori (prime posizioni): Mercedes 55 punti; Ferrari 40; McLaren 18.