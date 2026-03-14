Meteo, le previsioni di sabato 14 marzo 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Una depressione si trova a ovest dell’Italia. La giornata sarà contrassegnata da un cielo sempre nuvoloso o molto nuvoloso e ci saranno delle piogge diffuse e localmente forti al Nordovest, nevicate copiose sulle Alpi rispettive fin sotto i 900 metri. In serata peggiorerà in Sardegna, mentre sul resto delle regioni ci saranno nubi irregolari salvo piovaschi sul Triveneto.

NORD

La pressione è bassa sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto su molte regioni, meno in Emilia Romagna. Sono previste precipitazioni diffuse e localmente intense sulle Alpi occidentali (nevose mediamente sopra gli 800 metri) e sulla Liguria di ponente e in Piemonte. Piovaschi sul Triveneto. Nubi sparse in Emilia Romagna. Venti meridionali.

Temperature: valori massimi attesi tra gli 11 e i 14°C gradi su gran parte delle città, 17°C a Bologna.

CENTRO e SARDEGNA

I livelli di pressione sono stabili sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un tempo in prevalenza asciutto con un cielo irregolarmente nuvoloso. In Sardegna il tempo tenderà a peggiorare verso sera con piogge diffuse a partire dai settori occidentali. I venti soffieranno dai quadranti meridionali con debole intensità, i mari risulteranno poco mossi o anche calmi.

Temperature: valori massimi compresi tra i 13 e i 17 gradi su gran parte delle città.

SUD e SICILIA

La pressione è grossomodo stabile sulle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso sui settori peninsulari. In Sicilia il tempo tenderà lentamente a peggiorare con piovaschi a partire dai settori meridionali al mattino verso il resto dell’isola, ma in forma irregolare, nel corso del pomeriggio. Venti meridionali.

Temperature: valori massimi attesi tra i 13-14°C di Potenza e Catanzaro e i 16-17°C delle altre città.