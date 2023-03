Giovedì a Napoli il taglio del nastro della 26esima BMT, torna la Borsa Mediterranea del Turismo

NAPOLI – Tutto pronto per la 26esima Borsa Mediterranea del Turismo. L’inaugurazione della BMT vedrà la partecipazione della ministra del Turismo Daniela Santanchè, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dell’assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci, dell’ad di Enit Ivana Jelinic e del patron di Progecta Angioletto de Negri. L’appuntamento con il taglio del nastro di BMT, che anche per il 2023 conferma la sinergia con UniCredit, è in programma giovedì 16 marzo 2023 alle 11:30 alla Mostra d’Oltremare di Napoli (sala Mediterraneo, padiglione 4).

MANFREDI: “NAPOLI STA OTTENENDO RISULTATI STRAORDINARI”

“Con la Borsa Mediterranea del Turismo, evento fieristico tra i più importanti del Centro Sud, tornano in mostra le eccellenze del nostro territorio. È un’occasione importante – evidenzia Manfredi – per analizzare i primi straordinari risultati che Napoli sta ottenendo in termini di flussi e per capire come mettere ulteriormente in luce le potenzialità di un settore che è motore trainante dello sviluppo del Paese. Come Amministrazione comunale stiamo investendo in questa direzione per assicurare un’offerta turistica di qualità e sempre più destagionalizzata: dopo il successo della programmazione messa in campo dalla primavera al Natale quest’anno saremo ancora più protagonisti in Italia e nel mondo”.

CASUCCI: “BMT OPPORTUNITÀ DI PROMOZIONE E CONFRONTO”

E proprio nella giornata inaugurale il Comune di Napoli, con l’assessora al Turismo Teresa Armato, presenterà in un evento dedicato l’Osservatorio turistico urbano. “La Regione Campania – sottolinea Casucci – conferma il sostegno alla Borsa Mediterranea del Turismo come opportunità di promozione turistica territoriale e momento significativo di confronto sulle declinazioni turistiche delle altre regioni italiane. Questo sarà l’anno del riposizionamento e della competitività a livello internazionale secondo linee di intervento più innovative, trasparenti e durature”.

DE NEGRI: “UNO STAND PER ISCHIA”

“Sul palcoscenico di BMT – spiega de Negri – non poteva mancare la presenza della bella isola di Ischia, presente in uno stand che Progecta ha voluto mettere a disposizione dei sei comuni di Ischia Porto, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana e Barano, tutti rinomati centri di vacanza, per far capire che, finiti i giorni del fango, l’isola è pronta ad aprire all’imminente stagione estiva. Resta eterno invece il ricordo delle povere vittime della tempesta del 26 novembre”.

L’organizzatore della kermesse aggiunge: “La previsione delle presenze professionali in fiera è straordinaria a conferma che la BMT di quest’anno passerà alla storia e coronerà definitivamente la partenza di tutto il comparto turistico nazionale, viste anche le premesse annunciate da parte del nostro governo, in quanto a sostegno ed affiancamenti. Noi tutti siamo arrivati al nastro di partenza con sacrificio ed orgoglio, ma ci siamo proprio tutti, sicuri che BMT passi alla storia per aver coronato il momento più decisivo per buttare alle spalle i tristi momenti degli ultimi tre anni”.

IL PROGRAMA DI BMT

Nella giornata inaugurale, dopo la cerimonia di apertura della tre giorni, spazio alla conferenza stampa della Regione Campania (ore 14 – sala Mediterraneo, padiglione 4) e a quella della Regione Emilia-Romagna (ore 14:30, sala Tirreno padiglione 6). Grande spazio anche per la Regione Sardegna – con uno stand di 300 mq dove sarà presente Giovanni Chessa, assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio – che coglierà l’occasione per presentarsi ai professionisti e ai viaggiatori come una destinazione ricca di sfumature, colori, momenti di festa e accoglienza. Queste e molte altre caratteristiche sono ben rappresentate dalla prossima manifestazione Primavere nel Cuore della Sardegna che si terrà dal 29 aprile al 25 giugno 2023, durante la quale si inaugura la bella stagione e si invitano i partecipanti a prendere parte ad un ampio ventaglio di attività all’aria aperta, adatte a grandi e piccini. Sono 17 i comuni coinvolti nell’iniziativa e si trovano avvolti dalle suggestive atmosfere di Ogliastra, Baronia, Marghine e Planargia. Durante i tre giorni di BMT la Regione Sardegna offrirà, su prenotazione, degustazioni di prodotti tipici.

I tre giorni di fiera – a Fuorigrotta fino a sabato 18 marzo – si svolgono su un’area espositiva di 12mila mq con 400 espositori, 10.500 operatori accreditati, 150 buyers, 12 regioni e 26 paesi partecipanti, 220 media, 4 workshop B2B tematici: il workshop Incoming con 50 buyers internazionali selezionati dall’Enit specializzati sul prodotto Italia, il workshop Terme, Benessere & Vacanza Attiva con 20 buyers specializzati sul segmento Terme, Benessere & Vacanza Attiva, il workshop Incentive&Congressi con 20 meeting planner interessati a servizi e strutture delle meeting industry ed il workshop Turismo Sociale con 50 CRAL decisori dei viaggi di gruppo e fuori stagione.

Novità dell’edizione 2023 della Borsa è l’apertura al pubblico, il sabato dalle 10 alle 17: con il salone delle vacanze sarà possibile scegliere in anteprima le proprie vacanze e scoprire destinazioni e offerte proposte da tutti gli espositori presenti (accredito su www.ilsalonedellevacanze.it).

“Turismo, agroalimentare e cultura rappresentano un triangolo d’oro per il Sud d’Italia, ma è in particolare il settore turistico – rimarca Ferdinando Natali, regional manager per il Sud di UniCredit – ad essere di fondamentale importanza per l’attrazione di persone, di nuovi investimenti e per la creazione di posti di lavoro. Come banca mettiamo a disposizione degli operatori del comparto soluzioni di finanziamento ad hoc, oltre a sponsorizzare le più importanti iniziative che si realizzano sul territorio. Anche la partnership di UniCredit con la BMT risponde proprio alla logica di volerci porre come partner di riferimento per gli operatori del comparto del Mezzogiorno”.