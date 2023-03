Mare Fuori 3, le anticipazioni della puntata di mercoledì 15 marzo

ROMA – Penultimo appuntamento con Mare Fuori 3. Il 15 marzo la fiction di successo torna in prima serata su Rai 2 con due nuovi episodi (il 9 e il 10) che regaleranno emozioni e colpi di scena. La terza stagione è composta da un totale di 12 puntante, e si concluderà mercoledì 22 marzo. Tutti gli episodi sono già disponibili su RaiPlay, ma secondo i rumors, l’ultima puntata trasmessa in chiaro su Rai 2 potrebbe contenere dei minuti aggiuntivi, svelando qualcosa in più sul finale di stagione.

LEGGI ANCHE: Carolina Crescentini dà l’addio a ‘Mare fuori’: “Un’avventura meravigliosa”

LEGGI ANCHE: Mare Fuori 3, Antonio D’Aquino: “Prima lavoravo perché ne avevo bisogno, oggi lavoro perché sono felice”

MARE FUORI 3, ANTICIPAZIONI 15 MARZO

EPISODIO 9 – LE FASI DELL’AMORE

Pino è sempre più geloso di Dobermann, ma riesce a riappacificarsi con Kubra grazie ai consigli di Carmine, che è sempre più preso da Rosa. Silvia, in permesso premio, si gode la ritrovata intesa con Alfredo. Carmela è invece sempre più preoccupata per la scomparsa di Edoardo. Massimo, dopo averlo cercato invano, inizia a intuire cosa sia successo.

EPISODIO 10 – LE REGOLE DELL’AMICIZIA

Dopo aver ricevuto una lettera misteriosa, Milos si scontra con Micciarella e Dobermann, riuscendo a riappacificarsi solo grazie all’intervento di Cucciolo. Pino approfitta di una visita medica per aiutare Kubra a scoprire la verità sul passato di sua madre e di Beppe. Giulia invece raggiunge lo studio di registrazione di Valentina per sfruttare la sua grande occasione.