ROMA – Ha fatto il giro del mondo il video di una ‘pioggia di vermi’ che ha colpito la Cina. Le immagini mostrano alcune autovetture parcheggiate ricoperte da quelle che sembrano essere centinaia di lombrichi. Il filmato ha destato sgomento sul web e c’è chi parla anche di un segno della fine del mondo. In realtà, la spiegazione è meno apocalittica di quanto sembri.

PIOVONO VERMI DAL CIELO?

Secondo l’ipotesi più accreditata, quelli che appaiono nelle immagini non sono vermi. Si tratterebbe, invece, di infiorescenze di pioppi. In primavera, quando iniziano a fiorire, i loro boccioli cadono dagli alberi e, spesso, vengono trasportati in giro dal vento. A causa del loro aspetto, i germogli possono essere scambiati ad un primo sguardo per vermi.

Un’altra ipotesi è che si tratti realmente di vermi, ma che dietro questa ‘pioggia’ ci sia una spiegazione scientifica. Con la fine dell’inverno, i vermi iniziano ad emergere dal terreno. Tuttavia, a causa del forte vento, sono stati ‘spazzati via’ e, dopo essere stati ‘catturati’ dalle sacche di aria calda – comunemente utilizzate dagli uccelli rapaci – sono stati trascinati nel cielo. Alla fine, e dopo aver percorso una certa distanza, sono caduti nuovamente sul terreno sotto forma di ‘pioggia’. Per quanto raccapricciante, non è inusuale che si verifichi questo fenomeno. Nel 2015 una ‘pioggia di vermi’ si abbatté sulla Norvegia, lasciando il mondo di stucco.