Terzo omicidio a Roma in pochi giorni, Gualtieri: “Preoccupato, nominare subito un nuovo Prefetto”

ROMA – Ancora un omicidio a Roma. Ieri sera in via dei Ciceri, a Torpignattara, un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco (almeno sette da quanto si apprende) mentre faceva benzina a un distributore. Il 50enne aveva precedenti per droga.

“Grande preoccupazione” ha espresso il sindaco Roberto Gualtieri “per l’escalation criminale con il terzo omicidio a Roma nel giro di pochi giorni. Si nomini subito il nuovo Prefetto e si convochi urgentemente il comitato per l’ordine e la sicurezza per rafforzare gli interventi di contrasto alla criminalità organizzata e allo spaccio di stupefacenti”.

A perdere la vita solo pochi giorni fa era stato Emanuele Costanza, chef noto come Manuel Costa e titolare dell’osteria degli Artisti. A sparargli un quarantenne napoletano che si è in seguito costituito alle forze dell’ordine. Prima ancora, l’8 marzo, un uomo di 30 anni era stato ucciso a colpi di arma da fuoco in via Francesco Selmi, in zona Rebibbia, freddato da due uomini in moto.