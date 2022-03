Corse limitate a Porta Maggiore per i tram 5 e 14 da martedì 15 a venerdì 18 marzo

ROMA – Da martedì 15 marzo a venerdì 18 marzo, per lavori notturni di manutenzione sui binari di via Principe Eugenio, tra viale Manzoni e piazza Vittorio, dalle 21, i tram delle linee 5 e 14 limiteranno le corse a Porta Maggiore. Fino a Termini il collegamento sarà assicurato su gomma dalla navetta 514. Deviate anche le linee di bus. Ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su Romamobilita.it.