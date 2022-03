A PresaDiretta il ruolo della Cina nelle trattative per la pace tra Russia e Ucraina

ROMA – La guerra in Ucraina non accenna a cessare e per ora le trattative di pace non stanno sortendo gli effetti sperati. Sarà la Cina il protagonista dei prossimi negoziati per arrivare a un cessate il fuoco? E quali sono le conseguenze delle sanzioni internazionali contro la Russia sulla nostra economia? Riccardo Iacona, ne parlerà con i suoi ospiti in studio e in collegamento, durante la puntata di PresaDiretta, in onda stasera, lunedì 14 marzo, in prima serata su Rai 3.

Altro tema al centro della puntata saranno le criptovalute: in che modo possono aiutare la Russia a sfuggire alla morsa delle sanzioni? Infine, le armi e le strategie militari: PresaDiretta è andata in Estonia il confine europeo dove le forze della Nato sono più vicine alla Russia, un Paese che si sente già in guerra.