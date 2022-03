Flashmob per la pace a Napoli, rettore Federico II: “Cultura vero ostacolo della guerra”

NAPOLI – “Questa è la nostra unità, la nostra città, il nostro messaggio. Oggi siamo tutti insieme per la pace, tutti insieme per la cultura perché il vero ostacolo alla guerra è la cultura e la bellezza di questi ragazzi straordinari”. Lo ha detto il rettore dell’università Federico II di Napoli Matteo Lorito che oggi ha partecipato insieme a studenti, docenti, personale amministrativo, scrittori e artisti, a un flashmob sullo Scalone della Minerva.



“Ritengo che questo – evidenzia – sia un conflitto antistorico. Noi non sapevamo più cosa fosse una guerra d’invasione. Purtroppo ce lo ricordano e noi dobbiamo urlare contro questa situazione perché è inaccettabile e le accademie saranno la culla per superare queste situazioni di conflitto”.

Per gli studenti ucraini, spiega Lorito, sono previste “tantissime iniziative. Accoglienza, posti letto, borse di studio, esenzione dal pagamento delle tasse. Sia come ateneo che a livello nazionale siamo tutti mobilitati per sostenere chi affronta questo momento così difficile, anche per i ricercatori”.