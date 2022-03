Carfagna a Potenza: “Con il Pnrr 48 milioni per le reti ferroviarie in Basilicata”

POTENZA – “La Basilicata è interessata da importanti interventi. Penso ad esempio alla connessione diagonale Taranto – Metaponto – Potenza – Battipaglia. Finanzieremo alcune tratte intermedie per 450 milioni di euro e garantiremo il completamento della tratta entro il 2030 grazie all’accordo di programma con Rfi”. Lo ha detto la ministra per il Sud Mara Carfagna a margine della tappa lucana, oggi a Potenza, di Italia Domani – Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Investimenti sono previsti anche sulle linee ferroviarie regionali “per oltre 48 milioni di euro – ha detto Carfagna – tra cui l’ammodernamento della tratta Potenza – Foggia, il completamento della Ferrandina – Matera, la riqualificazione delle stazioni di Potenza centrale e Potenza superiore”. Per le linee stradali, “investimenti sono previsti per la statale Appulo Lucana e per la provinciale Oraziona”.

Quanto alle reti e alle infrastrutture idriche, “in Basilicata è previsto il ripristino della diga Abate Alonia e la ristrutturazione di Acquedotto Lucano”. Sulle Zes la ministra ha precisato che dei 50 milioni di euro, 30 riguardano Matera e 20 Potenza. “Investimenti anche per la transizione ecologica e le infrastrutture sociali”, ha concluso Carfagna.