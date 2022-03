A Velletri parte il processo per l’incidente della piccola Lavinia, investita all’asilo

VELLETRI – “È un giorno tanto atteso, vogliamo solo giustizia”. A parlare con i giornalisti presenti è Massimo Montebove, papà della piccola Lavinia, in stato vegetativo dal 2018 quando a 18 mesi è stata investita nel parcheggio della scuola a Velletri.



Inizia oggi il processo nei riguardi della maestra Francesca Rocca – rinviata a giudizio per abbandono di minore – e dell’investitrice di Lavinia per lesioni gravissime.

Sul processo l’ombra della prescrizione: “Ci aspettiamo una calendarizzazione delle udienze, di arrivare fino in fondo e che si chiarisca il merito delle responsabilità”, ha detto Lara, la mamma della piccola.

L’AVVOCATA: “STAMPA SIA EQUANIME”

“Equanimità” da parte della stampa. L’ha chiesta con fermezza Anna Scifoni, avvocata nel processo sul caso della piccola Lavinia Montebove, ridotta in stato vegetativo dopo esser stata investita a 16 mesi nell’asilo di Velletri ‘La Fattoria di Mamma Cocca’. “Le imputate sono presenti in aula- ha detto riferendosi alla maestra Francesca Rocca e l’investitrice Chiara Colonnelli- Ricordo che c’è la presunzione di innocenza, tante cose non si sanno e verranno alla luce nel corso del processo. Si procede per l’accertamento delle responsabilità personali se ci saranno, e io mi auguro che non ci siano nella misura in cui questo è stato un tragico evento. Nessuno ha abbandonato nessuno”.

Alla domanda dell’agenzia Dire sul perché la maestra non abbia mai contattato i genitori della bambina, la legale ha risposto: “È stato un silenzio di rispetto. Non è stato recepito un avvicinamento della maestra, ed è anche stato riferito che il signor Montebove non gradiva”.