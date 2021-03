ROMA – Sono 3.082 le terapie intensive per Covid in Italia, 100 in più rispetto a ieri. Ammontano a 24.518 i ricoveri ordinari, 365 in più nelle ultime 24 ore.

21.315 NUOVI CASI E 264 MORTI, CRESCE TASSO POSITIVI AL 7,7%

Sono 21.315 i nuovi casi da Coronavirus in Italia, per 273.966 test tra molecolari e antigenici e 264 decessi.

Il tasso di positività è al 7,7% dal 6,9% di 24 ore fa. Ieri i contagi erano stati 26.062 per 372.944 tamponi e 317 morti.