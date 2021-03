Salvini a Letta: “Ius soli? Pensiamo ai veri problemi non alle cavolate”

ROMA – “Letta e il PD vogliono rilanciare lo Ius Soli, la cittadinanza facile per gli immigrati? Se il nuovo segretario torna da Parigi e parte così, parte male. Risolviamo i mille problemi che hanno gli italiani e gli stranieri regolari in questo momento, non perdiamo tempo in cavolate”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo le parole di Enrico Letta che nel suo discorso all’Assemblea del Pd ha detto: “Voglio rilanciare lo ius soli“.