Pd, Letta vede la vittoria alle politiche: “L’Italia ci seguirà ancora”

ROMA – “Il motivo delle tensioni nel partito è sulla questione: primarie prima o dopo le elezioni? Quando e come si decide chi fa il parlamentare? Ma dietro questa domanda c’è un non detto. Il non detto che c’è dietro questo dibattito è il seguente: ‘Teniamo in vita il governo Draghi più che si può perché tanto è già scritto: quando si andrà al voto con questa destra si perde‘. Non è così. Questo è il ragionamento di chi dice che tanto si perde e quindi dividiamoci quello che avanza. Non è così. Non ho lasciato la mia vita precedente per venire a guidarvi in una sconfitta“, dice Enrico Letta, parlando all’assemblea del Pd.

“Io sono qui – aggiunge- perché so che se faremo insieme quanto ho provato a condividere con voi questa mattina, l’Italia nella sua maggioranza ci seguirà ancora“.