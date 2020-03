VIDEO | Coronavirus, Bevilacqua: “Agire subito su debiti Pa privati-imprese”

ROMA – “Da un punto di vista economico” le imprese hanno “un’autonomia massima che non può sforare Pasqua. E considerati gli interventi di ripristino delle partite debitorie da parte degli enti pubblici e di moratorie dei pagamenti di 3 mesi, abbiamo una possibilità di rimbalzo. Ma dopo Pasqua si navigherebbe a vista”. Lo dice Nunzio Bevilacqua, giurista d’impresa ed esperto economico internazionale, in una videointervista con l’Agenzia Dire.

“Le urgenze immediate riguardano il facilitare le attività delle imprese, che sono il generatore di ricchezza del nostro Paese. A prescindere dai giochi di parole- sostiene l’esperto- la liquidità si fa in modo semplice. Sarebbe importante intervenire subito sui debiti della PA, sia verso i privati che le imprese. E poi una super-rottamazione dell’Agenzia delle Entrate: perchè far pagare i parcheggi a cittadini che non hanno la giustificazione di spostare la macchina?”.

Il tema dell’economia “non può essere affrontato successivamente a quello della salute, è un valore costituzionale che viene dopo ma in termini di approccio non puo essere subordinato. Qualora volessimo affrontarlo politicamente dopo e non insieme, sarebbe troppo tardi”, prosegue Bevilacqua. Inizialmente l’Europa ha “sicuramente sottovalutato l’emergenza coronavirus e si è partiti in ordine sparso. Forse noi abbiamo affrontato meglio la questione dal punto di vista sociosanitario e meno da quello comunicativo- conclude Bevilacqua- ed è la ragione che ci porterà a quelle ripercussioni economiche difficilmente recuperabili, anche qualora l’Europa ci venga incontro con bazooka economici”.

